Animalul a fost văzut în zona Poiana Brașov, încercând să intre în mod repetat într-o clădire care aparține unui hotel, potrivit News.ro.

Potrivit datelor furnizate de oficialii Primăriei Brașov, ursul extras era un mascul în vârstă de aproximativ 9 ani.

În ultimele zile, animalul și-a făcut apariția, în repetate rânduri, în stațiunea Poiana Brașov, încercând de mai multe ori să intre în anexele unui complex hotelier.

În noaptea de miercuri spre joi, ursul a coborât din nou din pădure, iar echipa operativă de intervenție a luat decizia să fie împușcat.

Peste zece urși care au intrat în municipiul Brașov în ultima perioadă au fost extrași, existând și situații în care animalele au fost relocate.