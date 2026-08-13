La 64 de ani, fostul pilot al Royal Air Force a atins 654 km/h la volanul unui automobil propulsat cu hidrogen, scrie BBC News.

Performanța a fost realizată pe celebra întindere de sare Bonneville Salt Flats, din Utah, și reprezintă cea mai mare viteză atinsă vreodată de un automobil alimentat cu hidrogen.

Recordul a fost stabilit pe baza mediei obținute în urma a două curse. Mașina, denumită JCB Hydromax, este echipată cu două motoare cu ardere internă alimentate cu hidrogen, care dezvoltă împreună impresionanta putere de 1.600 de cai putere.

Performanța este cu atât mai spectaculoasă cu cât Hydromax a reușit să depășească de peste două ori recordul oficial anterior pentru un automobil cu motor cu ardere internă alimentat cu hidrogen.

Acesta fusese stabilit în 2004, la aproximativ 299 km/h.

Omul care a spart bariera sunetului

Andy Green nu este însă la primul record mondial.

În 1997, britanicul a urcat la volanul automobilului cu reacție ThrustSSC și a traversat deșertul Black Rock din Nevada cu o viteză uluitoare de 763 1.228 km/h.

Prin această performanță, Green a devenit primul om din lume care a depășit viteza sunetului la sol. Până astăzi, el rămâne singura persoană care a reușit această performanță.

În urmă cu două decenii, Green stabilise un alt record mondial, de această dată la volanul modelului JCB Dieselmax.

Automobilul alimentat cu motorină a depășit viteza de 350 563 km/h, demonstrând încă o dată potențialul tehnologiei dezvoltate de inginerii britanici.

Acum, Green a revenit la Bonneville pentru o nouă provocare, iar rezultatul a fost încă un record mondial.

„Este un privilegiu uriaș să stabilesc un record mondial de viteză la sol cu propulsie pe bază de hidrogen, la 20 de ani după Dieselmax. Acest record este o realizare extraordinară a unei echipe de talie mondială și a unei tehnologii remarcabile”, a declarat Green.

Soția lui l-a convins să accepte provocarea

Provocarea nu a fost acceptată imediat. Green a povestit că încurajarea soției sale a fost esențială pentru a-l determina să revină la volanul unei mașini de record.

Decizia a venit după ce pilotul a fost contactat de Lord Anthony Bamford, președintele JCB, compania care a dezvoltat Hydromax.

Pentru JCB, noul record reprezintă o continuare a performanței obținute în urmă cu 20 de ani cu Dieselmax.

„Acum 20 de ani am venit la Bonneville cu JCB Dieselmax și am demonstrat ce poate face ingineria britanică folosind puterea diesel. Astăzi am făcut-o din nou – de această dată cu motoare alimentate cu hidrogen”, a declarat Lord Anthony Bamford.

Compania a dezvoltat Hydromax special pentru a încerca să stabilească un nou record mondial pentru un vehicul propulsat cu hidrogen.

Proiectul a fost testat intens înainte de tentativa de record. În luna mai, Hydromax a atins 335 km/h în timpul unor teste desfășurate la baza RAF Wittering, în Cambridgeshire.

Câteva luni mai târziu, mașina a ajuns la 654 km/h pe suprafața sărată din Utah și a stabilit astfel o nouă bornă pentru automobilele alimentate cu hidrogen.