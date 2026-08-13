Pensiile necontributive sunt acordate persoanelor care nu au acumulat suficiente contribuții pentru a beneficia de o pensie contributivă și care nu au resurse suficiente pentru a se întreține. În 2026, aceste beneficii au fost majorate cu 11,4%, la fel ca Venitul Minim de Viață, pentru a sprijini persoanele aflate în situații vulnerabile, relatează OK Diario.

Un caz recent a ajuns însă în instanță, după ce autoritățile spaniole au decis să retragă pensia de invaliditate necontributivă unei femei și să îi ceară înapoi 32.857,20 de euro.

A stat sute de zile în Maroc

Femeia primea din decembrie 2013 o pensie de invaliditate necontributivă de 604,20 de euro pe lună, la care se adăuga un supliment. În același timp, încasa și o pensie din Maroc, în valoare de 96,68 de euro pe lună.

Situația s-a schimbat după ce autoritățile au descoperit că femeia petrecuse perioade îndelungate în afara Spaniei. Între 2018 și 2021, aceasta a stat în Maroc 680 de zile.

Potrivit legislației spaniole, beneficiarii unei pensii necontributive trebuie să locuiască în Spania și nu pot petrece mai mult de 90 de zile într-un an calendaristic în afara țării, cu excepția unor situații justificate.

Femeia a susținut că perioada în care a rămas în Maroc în 2020 a fost provocată de restricțiile de călătorie impuse în timpul pandemiei de COVID-19 și că nu a putut reveni în Spania.

Instanța nu i-a acceptat însă argumentele. Potrivit judecătorilor, femeia a petrecut în Maroc 135 de zile în 2018, 136 în 2019, 260 în 2020 și 149 în 2021, depășind în fiecare an limita legală.

Veniturile familiei au fost un alt motiv

Autoritățile au constatat și că veniturile familiei depășeau limita prevăzută pentru acordarea pensiei. În 2021, veniturile unității familiale au ajuns la 73.291,08 euro, mult peste plafonul permis.

În consecință, administrația a decis retragerea retroactivă a pensiei, începând din iunie 2018, și recuperarea sumelor considerate plătite necuvenit. Datoria totală a fost stabilită la 32.857,20 de euro.

Tribunalul Superior de Justiție din Catalonia a menținut decizia autorităților și a stabilit că femeia trebuie să returneze întreaga sumă. În Spania, pensia necontributivă de invaliditate este destinată persoanelor cu un grad de handicap de cel puțin 65% care nu dispun de suficiente resurse financiare.

Solicitantul trebuie să aibă între 18 și 64 de ani și să fi locuit în Spania cel puțin cinci ani, dintre care doi ani consecutivi imediat înaintea depunerii cererii.

În 2026, veniturile anuale proprii nu trebuie să depășească 8.803,20 euro. Dacă beneficiarul locuiește împreună cu soțul, soția sau rude de până la gradul al doilea, este luat în calcul și venitul întregii familii, iar plafonul variază în funcție de numărul persoanelor din gospodărie.