Patronul unui restaurant din Serbia i-a făcut cadou o mașină unuia dintre angajații săi. Imaginile au devenit virale. VIDEO

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Un angajat care și-a dedicat mai bine de două decenii unui restaurant a primit un cadou pe care nu îl va uita prea curând. 

autor
Mihaela Ivăncică

Proprietarul localului a vrut să-i răsplătească loialitatea, munca și implicarea printr-un gest cu totul neașteptat: i-a oferit o mașină nou-nouță, relatează srpskainfo.com.

Momentul emoționant a avut loc în timpul inaugurării oficiale a unei noi părți a restaurantului. Printre invitați și angajați se afla și Marinko, unul dintre cei mai vechi oameni din echipă.

În timp ce colegii îi strigau numele, Marinko a fost chemat în fața tuturor. Fiica proprietarului restaurantului a venit spre el și i-a înmânat cheile unei mașini noi, în numele întregii familii.

Angajatul nu știa absolut nimic despre surpriza pregătită pentru el.

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Fiica proprietarului i-a transmis că mașina reprezintă recunoștința familiei pentru toți anii în care Marinko a muncit cu devotament în restaurant.

„Acesta este cadoul familiei noastre pentru tine, pentru tot efortul, dragostea și tot ceea ce ai investit aici, pentru toată puterea pe care ai pus-o până acum. Știu cât de mult ai oferit acestui loc. Nu am suficiente cuvinte pentru a-ți mulțumi pentru tot. Aceste chei sunt ale tale, iar această mașină este a ta”, i-a spus aceasta, în fața tuturor.

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Cuvintele au fost urmate de un moment extrem de emoționant. Marinko a primit cheile cu lacrimi în ochi și a îmbrățișat-o pe fiica proprietarului, în timp ce în încăpere au răsunat aplauze puternice.

Gestul a devenit viral în Serbia

Restaurantul are o tradiție de peste două decenii, iar conducerea a vrut ca gestul să rămână inițial unul discret, destinat echipei și angajatului care a contribuit ani la rând la succesul localului.

Numai că surpriza a ajuns rapid în mediul online.

Reprezentanții restaurantului spun că nu s-au așteptat ca gestul de recunoștință să provoace o asemenea reacție pe rețelele sociale.

Imaginile și povestea lui Marinko s-au răspândit rapid, iar momentul a devenit viral în Serbia.

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Etichete: masina, angajat, serbia, restaurant,

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