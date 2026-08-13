Patronul unui restaurant din Serbia i-a făcut cadou o mașină unuia dintre angajații săi. Imaginile au devenit virale. VIDEO

Proprietarul localului a vrut să-i răsplătească loialitatea, munca și implicarea printr-un gest cu totul neașteptat: i-a oferit o mașină nou-nouță, relatează srpskainfo.com.

Momentul emoționant a avut loc în timpul inaugurării oficiale a unei noi părți a restaurantului. Printre invitați și angajați se afla și Marinko, unul dintre cei mai vechi oameni din echipă.

În timp ce colegii îi strigau numele, Marinko a fost chemat în fața tuturor. Fiica proprietarului restaurantului a venit spre el și i-a înmânat cheile unei mașini noi, în numele întregii familii.

Angajatul nu știa absolut nimic despre surpriza pregătită pentru el.

Fiica proprietarului i-a transmis că mașina reprezintă recunoștința familiei pentru toți anii în care Marinko a muncit cu devotament în restaurant.

„Acesta este cadoul familiei noastre pentru tine, pentru tot efortul, dragostea și tot ceea ce ai investit aici, pentru toată puterea pe care ai pus-o până acum. Știu cât de mult ai oferit acestui loc. Nu am suficiente cuvinte pentru a-ți mulțumi pentru tot. Aceste chei sunt ale tale, iar această mașină este a ta”, i-a spus aceasta, în fața tuturor.