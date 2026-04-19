Un cetăţean ucrainean şi un rus au fost reţinuţi de poliţiştii din Bucureşti după ce i-au furat unui alt bărbat o borsetă cu documente şi bani - 60.000 de lei, 3.800 de dolari şi aproximativ 400 de euro, într-un hipermarket din Sectorul 6.

Victima este un preot din Teleorman care voia să cumpere mâncare pentru persoanele nevoiaşi cu acei bani. Borseta a fost furată de ucrainean, iar rusul l-a aşteptat cu maşina pentru a pleca rapid. Autorul a renunţat la barbă şi şi-a schimbat hainele, pentru a nu fi identificat. Cei doi au fost prinşi pe autostrada A1, existând indicii că voiau să iasă din ţară.

Furtul a fost comis într-un interval foarte scurt de timp, ucraineanul deghizat cu o barbă falsă acţionând oportunist, pe fondul neatenţiei victimei, într-o zonă intens circulată a magazinului Metro. Imediat după ce a luat borseta, el s-a deplasat rapid spre parcare, unde era aşteptat de complicele rus, aflat într-un autoturism pregătit pentru plecare.

Cei doi au plecat din zonă rapid şi au intrat pe autostrada A1, deplasarea lor fiind monitorizată, întrucât se contura ideea că ei vor să plece din ţară.

Pentru a îngreuna identificarea, autorul şi-a schimbat înfăţişarea, a renunţat la barbă şi şi-a schimbat hainele, aspect care indică o premeditare a activităţii infracţionale, arată sursele judiciare. Borseta a fost găsită abandonată în proximitatea autostrăzii, într-o zonă cu vegetaţie, existând indicii că suspecţii au încercat să reducă riscul de a fi găsită în posesia acestora.

”Din datele şi probele administrate a reieşit faptul că un bărbat, cetăţean străin, în vârstă de 56 de ani, profitând de neatenţia persoanei vătămate, ar fi sustras borseta în care se aflau documente personale, carduri bancare, precum şi sume importante de bani, respectiv 60.000 de lei, 3.800 de dolari şi aproximativ 400 de euro, în timp ce se afla în incinta unui hipermarket din Sectorul 6. De asemenea, din cercetări a reieşit faptul că bărbatul ar fi fost sprijinit în activitatea infracţională de către un alt bărbat, tot cetăţean străin, în vârstă de 52 de ani, acesta asigurând transportul cu un autoturism, atât la sosirea, cât şi la plecarea de la locul comiterii faptei”, au stabilit poliţiştii, în urma cercetărilor.

Întrucât aveau indicii că suspecţii intenţionau să plece din România, poliţiştii au luat măsuri de consemn la frontieră şi de informare a tuturor structurilor teritoriale de poliţie.

”În cadrul operaţiunii demarată de Poliţia Capitalei, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Biroului de Poliţie Autostrada A1, autoturismul în care se aflau cei doi bănuiţi a fost depistat pe autostrada A1, în zona km 289, sensul de mers către Deva. Din cercetări a reieşit că pasagerul autoturismului ar fi sustras borseta, iar ulterior şi-a schimbat înfăţişarea, imediat după comiterea infracţiunii”, a arătat Poliţia.

În urma controlului, la cei doi au fost găsite sume de bani în valută, iar în autoturism au fost descoperite bunuri de interes în cauză.

Ulterior, poliţiştii au găsit şi borseta sustrasă, aceasta fiind abandonată într-o zonă de vegetaţie din apropierea autostrăzii A1. Întregul prejudiciu a fost recuperat şi restituit persoanei vătămate.

Cei doi bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, urmând a fi prezentaţi magistraţilor cu propuneri legale.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii din cadrul Secţiei 21 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru furt şi tăinuire.