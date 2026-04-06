Corespondent Știrile PRO TV: „S-au făcut percheziții acasă la cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani, toți din județul Călărași. Acolo, polițiștii au găsit mai multe bunuri furate de indivizi.

Anchetatorii au descoperit că aceștia au pus la cale mai multe furturi. Prima dată s-a întâmplat pe 18 martie, apoi au revenit și pe 28 martie, pe un șantier din Sectorul 3 al Capitalei. Indivizii au tăiat gardul de protecție și, spun anchetatorii, au furat mai multe scule și echipamente electrice. Prejudiciul total depășește 8.000 de euro.

În urma probelor obținute, patru dintre suspecți au fost audiați, apoi arestați preventiv pentru 30 de zile. Cel de-al cincilea era deja arestat pentru o altă infracțiune rutieră comisă anterior.”