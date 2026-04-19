Acest demers are loc în contextul tensiunilor legate de situaţia din Strâmtoarea Ormuz, după ce Trump a acuzat Teheranul că a încălcat armistiţiul, transmite CNN.

”Iranul a decis ieri să tragă focuri de armă în Strâmtoarea Ormuz, o încălcare totală a acordului nostru de încetare a focului. Multe dintre focuri au fost îndreptate spre o navă franceză şi un cargou din Marea Britanie”, a scris Trump pe reţeaua sa Truth Social.

Liderul american a spus că delegaţia SUA va ajunge în capitala Pakistanului ”mâine seară” pentru discuţii.

Trump a susţinut că acţiunile Iranului în jurul rutei maritime strategice sunt contraproductive şi că închiderea strâmtorii afectează în primul rând economia iraniană.

”Iranul a anunţat recent că închide strâmtoarea, ceea ce este ciudat, pentru că blocada noastră a închis-o deja. Ei ne ajută fără să ştie şi ei sunt cei care pierd din cauza închiderii, 500 de milioane de dolari pe zi. Statele Unite nu pierd nimic”, a afirmat Trump.

Potrivit acestuia, traficul maritim începe să se reorienteze spre porturi americane.

”Multe nave se îndreaptă acum spre Statele Unite, respectiv Texas, Louisiana şi Alaska, pentru a încărca marfă”, a adăugat preşedintele.

Trump a declarat că Washingtonul a propus Iranului ceea ce el a numit ”un acord foarte corect şi rezonabil”, dar a lansat şi un avertisment dur în cazul în care negocierile vor eşua.

”Oferim un acord foarte corect şi rezonabil şi sper să îl accepte, pentru că, dacă nu o fac, Statele Unite vor distruge fiecare centrală electrică şi fiecare pod din Iran. Nu mai există domnul drăguţ”, a spus Trump.

El a adăugat că, dacă Iranul refuză acordul, va fi ”onoarea sa” să ia măsuri militare pentru a pune capăt ceea ce a numit ”maşina de ucis a Iranului”.