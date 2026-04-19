Acțiunile companiei de încălțăminte Allbirds, brand purtat cândva de celebrități precum actorul Ben Affleck și fostul președinte american Barack Obama, au explodat miercuri după ce firma a anunțat că își schimbă direcția de business: renunță la focusul pe încălțăminte și se orientează către inteligența artificială (AI), notează BBC.

Compania din San Francisco a anunțat un acord de 50 de milioane de dolari (aproximativ 37 de milioane de lire sterline) pentru a deveni o companie de „infrastructură de calcul pentru AI” și își va schimba numele în NewBird AI.

Anunțul a a făcut ca acțiunile companiei să crească cu peste 580% într-o singură zi. Cu toate acestea, valoarea bursieră a companiei rămâne cu peste 90% sub nivelul atins la listarea din 2021. Pantofii sport Allbirds deveniseră populari în rândul angajaților din industria tech din Silicon Valley, însă compania s-a confruntat în ultimii ani cu dificultăți serioase.

Pariu pe cipurile pentru inteligență artificială

Noua companie, NewBird AI, va cumpăra unități grafice avansate (GPU-uri) – cipurile esențiale pentru funcționarea inteligenței artificiale. Conducerea susține că există un „gol în piață”, multe companii neavând suficientă putere de calcul, deoarece industria nu reușește să țină pasul cu cererea explozivă. Pe termen lung, firma vrea să ofere cipuri grafice la cerere și servicii cloud special concepute pentru AI.

Brandul Allbirds va fi preluat de conglomeratul de modă American Exchange Group, care deține mărci precum Ecko Unltd și Aerosoles, în urma unei tranzacții de 39 de milioane de dolari anunțate în martie.

Consultantul de branding Wei Kan, de la Conduit Asia, a comparat decizia cu o „lichidare”, nu cu o schimbare strategică reală, spunând că firma folosește carcasa bursieră a brandului de pantofi pentru a intra într-un domeniu fără legătură.

La rândul său, analista de retail Hitha Herzog a spus că entuziasmul investitorilor față de Allbirds doar pentru că a menționat AI într-un comunicat arată clar că avem de-a face cu o „acțiune meme”. Acțiunile de tip meme au devenit celebre în pandemie, când unele companii au crescut spectaculos pe bursă datorită investitorilor de retail mobilizați pe rețelele sociale.

Herzog a spus că există „cu siguranță o manie AI” în piață, având în vedere că firma nu a prezentat încă produse concrete sau venituri din noua activitate.

Problema matematică a industriei AI

„În ultimele luni, liderii din industria tehnologică și investitorii, alături de factorii de decizie și experți, au devenit din ce în ce mai îngrijorați de posibilitatea spargerii unei „bule a IA”. Pe măsură ce investițiile în IA cresc, cresc și îngrijorările legate de o potențială bulă. A sosit momentul să ne întrebăm nu dacă va avea loc un colaps al IA, ci ce ar trebui să facem astăzi pentru a fi cât mai bine pregătiți să reacționăm la un astfel de eveniment mâine”, nota Time Magazine în februarie 2026.

La baza bulei IA se află o problemă matematică elementară. Există un decalaj fundamental între trilioanele investite în infrastructura necesară dezvoltării IA și miliardele cheltuite de oameni și companii pentru a utiliza IA. Mai precis, analiștii de la J.P. Morgan Chase estimează cheltuieli de 5 trilioane de dolari pentru infrastructura IA până în 2030.

Numai în acest an, patru companii de tehnologie — Amazon, Alphabet, Meta și Microsoft — au planuri de a investi 670 de miliarde de dolari în infrastructura de IA. Măsurată ca procent din PIB-ul SUA, această sumă este mai mare decât programul spațial Apollo, sistemul de autostrăzi interstatale din SUA, căile ferate și orice altă cheltuială majoră de capital din istoria SUA, cu excepția achiziției Louisianei, potrivit Wall Street Journal.

Cu toate acestea, OpenAI și Anthropic au venituri anualizate de aproximativ 25 de miliarde de dolari, respectiv 19 miliarde de dolari. Dacă veniturile din IA nu cresc în curând cu câteva ordine de mărime, va exista un decalaj uriaș, care va fi greu de depășit.