Un ucrainean aflat într-un autocar la Albiţa a fost reţinut de autorități în urma unui control. Ce au descoperit polițiștii

12-11-2025 | 11:12
politia de frontiera
Politia de Frontiera Romana

Un cetăţean ucrainean, căutat din anul 2022 de autorităţile din ţara sa pentru trecerea frauduloasă a frontierei, a fost descoperit şi reţinut în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa.

autor
Mihaela Ivăncică

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Iaşi, bărbatul în vârstă de 58 de ani s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a ieşi din ţară, el fiind pasager într-un autocar.

"La controlul de frontieră, colegii noştri au constatat că pe numele bărbatului era o alertă Interpol ce avea menţiunea căutat de autorităţile ucrainene, în vederea arestării, începând cu data de 1 ianuarie 2022. Motivul alertei îl reprezintă cercetarea bărbatului pentru săvârşirea infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat", se precizează într-un comunicat de presă transmis, miercuri, de ITPF Iaşi.

Bărbatul a fost predat unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui în vederea luării măsurilor legale.

Uniunea Europeană își face bugetul pe următorii 7 ani. România ar putea primi cei mai mulți bani, după Polonia

Sursa: Agerpres

Etichete: politia de frontiera, Albita, ucrainean,

Dată publicare: 12-11-2025 11:12

