Bărbatul din Republica Moldova care și-a ucis fratele într-o casă din Cluj a fost arestat. Detalii șocante din anchetă

Stiri actuale
07-01-2026 | 07:51
Un cetățean din Republica Moldova a fost arestat preventiv pentru omor, după ce și-ar fi ucis fratele mai mare. Bărbatul a fost prins în stare de ebrietate și cu hainele pătate de sânge. Cei doi locuiau în aceeași casă, în județul Cluj.

autor
Alexandra Clej

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

O femeie de 42 de ani din Republica Moldova l-a găsit pe bărbatul de 48 de ani fără suflare, întins pe podeaua propriei case, din comuna clujeană Florești. Era duminică, aproape de miezul nopții. A cerut ajutor la 112, însă echipajul medical trimis de urgență a fost nevoit să constate decesul.

Corespondent Știrile PRO TV: „Femeia care a anunțat autoritățile spune că ea și soțul ei locuiau în aceeași casă împreună cu victima și fratele acesteia. Tot ea a declarat că ar fi văzut-o pe victimă plecând de acasă, cu câteva ore înainte de a o găsi fără viață.”

Urmele vizibile de violență au ridicat, de la primele verificări, suspiciunea unei crime. Ulterior, medicii legiști au identificat leziuni grave la nivelul capului, provocate, cel mai probabil, prin lovirea cu un obiect dur.

Agent principal de poliție Andreea Răchită, purtător de cuvânt IPJ Cluj: „La fața locului s-a deplasat o echipă complexă, fiind efectuate cercetări in rem cu privire la săvârșirea infracțiunii de omor.”

Principalul suspect este chiar fratele victimei, un bărbat de 46 de ani, tot din Republica Moldova. Acesta a fost prins când cobora dintr-un autoturism. Potrivit anchetatorilor, era în stare de ebrietate și avea urme de sânge pe haine, dar și pe palma stângă.

A fost reținut pentru 24 de ore, iar instanța a decis apoi arestarea sa preventivă, pentru 30 de zile. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Sursa: Pro TV

Etichete: cluj, crima,

Dată publicare: 07-01-2026 07:45

