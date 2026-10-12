Potrivit polițiștilor, șoferul vehicului de mare tonaj nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, pe un carosabil umed.

Tirul se îndrepta de la Brașov spre Sighișoara și cobora un deal, pe șoseaua în curbă. Ar fi intrat pe contrasens, unde a lovit frontal o mașină în care se aflau doi adulți și un copil. Cu toții au fost transportați la spital. Femeia este în stare gravă, intubată, însă copilul a scăpat nevătămat.

În urma impactului, mașina a fost grav avariată și a ajuns în șanț, iar tirul s-a oprit cu partea din față în gardul unei case.

O mamă și fetița ei s-au ferit la timp

În fața casei se aflau o femeie și fetița ei, care pleca spre școală. Amândouă s-au ferit de mastodont în ultima clipă.

Ana Maria Gașpar: Tirul venea de sus de la Brașov, deja era dezechilibrat, și când am văzut că se apropie către noi am țipat către fetiță să fugă. Ne-am speriat foarte tare pentru că era distanța atâta să ne prindă în gardul nostru.

Silvestru Gașpar: De aia am făcut și gardul așa că ne e frică că vin tare. Noroc cu gardul, că dacă nu, se oprea în casă.

Șoferul tiruluinu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, având în vedere că ploua, spun polițiștii.

Andreea Maria Ciocoi, purtător de cuvânt IPJ Brașov: Primele date implică pierderea direcției de deplasare de către ansamblul auto destinat transportului de marfă care ar fi pătruns pe sensul opus, lovind frontal autoturismul.

Șoferul tirului a refuzat să vorbească despre cauza accidentului.