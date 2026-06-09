Timp de un an ar fi sustras combustibil din vehiculele de serviciu. Prejudiciul depășește 1 milion 700 de mii de lei.

Anchetatorii au descins la 15 adrese din județ, unde au făcut percheziții. Au găsit 140 de mii de lei și aproape 500 de litri de motorină, dar și alte probe considerate importante în dosar.

Potrivit procurorilor, furturile ar fi avut loc încă de anul trecut, iar prejudiciul depășește 1.7 milioane de lei.

14 şoferi de autobuze, cu vârste între 22 și 60 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie duși în fața procurorilor cu propunere de arestare preventivă.

Directorul companiei de transport spune că operaținea se făcea în afara orașului, în zone împădurite, unde șoferii nu puteau fi văzuți.

Ulterior, combustibilul era vândut sub prețul pieței. Scandalul de la Iași vine la o lună după ce și în capitală 20 de șoferi ai STB au furat o tonă de motorină.