Părinții spun că băiețelul venea acasă cu vânătăi și zgârieturi și nu mai voia să se întoarcă la grădiniță. Așa că tatăl i-a ascuns un microfon într-un ursuleț de pluș. Înregistrările au ajuns acum la Poliție.

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Băiețelul de 3 ani și 8 luni din Pașcani ar fi supus constant la grădiniță agresiunilor fizice și verbale, spun părinții lui.

Mama: „Spune "te bat", "treci afară", cuvintele astea nu se folosesc la noi în casă. Se trezește noaptea, începe să plângă, cred că are coșmaruri. Îmi spune că doamna îl bate și gesticulează cu mâna, că îl bate la fund. A venit acasă cu o vânătaie pe spate și una pe gât”.Tatăl: „Problema a persistat, din ce în ce mai des spunea că doamna îl bate. Ne-am dat seama că, de fapt, copilașii ăștia nu mint și nu exagerează cu absolut nimic, de la agresiune fizică, se aude pe una din înregistrări că îl ia și îl izbește pe undeva. Țipete în continuu. Nu am primit absolut niciun fl de explicațîi de la ea”.

Înregistrările făcute cu ajutorul unui microfon plasat într-o jucărie, sunt acum în atenția anchetatorilor. Educatoarea neagă însă toate acuzațiile.

Felicia Călin, educatoare: „Până la dovedirea vinovăției mele, refuz orice comentariu. Organele și autoritățile și cine vrea să constate că eu sunt vinovată sau nevinovată și instanța, până la coadă, eu nu am ce să comentez. Am și eu probleme mele„.

Părinții copilului de 3 ani și 8 luni au depus plângeri la Inspectoratul Școlar și la Poliție și au cerut o evaluare fizică a celor mici, făcută de specialiștii institutului de Medicină Legală Iași.

Antonina Bliort, purtătoare de cuvânt ISJ Iași: „La nivelul unității de învățământ s-au demarat procedurile pentru declanșarea unei cercetări disciplinare. La nivelul ISJ, este decisă o comisie, care va monitoriza și consilia școala pe toată această perioadă. S-a decis schimbarea spațiului în care îngrijitoarele își desfășoară activitatea. Vor fi luate și alte măsuri referitor la educatoarea grupei”.

Alina Elena Mocanu, purtătoare de cuvânt IPJ Iași: „În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă.

Dacă ancheta Inspectoratului școlar va arăta că educatoarea și îngrijitoarea s-au purtat abuziv, ele pot fi amendate sau chiar concediate.