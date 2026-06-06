În zona de agrement în care au intrat ilegal funcționau vara terase și baruri. Situația a scăpat rapid de sub control.

”Bă, stai cuminte!”.

Abia în acest moment copiii și-au dat seama ce au făcut. De la coșul de gunoi, focul s-a extins rapid în tot complexul dezafectat. S-au aprins pernele decorative, dar și alte materiale din jur. Potrivit martorilor, copiii s-au speriat, au fugit și au lăsat locul pradă flăcărilor.

Martor: ”I-am văzut acolo, ei au filmat când au dat foc”.

Martor: ”Flăcările s-au întins până la copac, cel puțin ca înălțime, au zis că ei au adunat niște lemne și au dat foc cu o brichetă. Erau gigantice, s-a simțit acolo, pe baraj, de nu puteai să stai acolo”.

Copiii incendiatori au între 8 și 16 ani. Doar cel mai mare va fi cercetat penal

Zeci de pompieri s-au luptat cu vâlvătăile ore în șir.

Martor: ”Flacări mari, s-a auzit o bubuitură puternică. M-am speriat, vă dați seama!”.

Plt. adj. șef Florin Daniel Buzdugan, șef Gardă Intervenție și Stingere Detașamentul 1 De Pompieri, Iași: ”Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de 1.000 mp, fiind distruse sau degradate corturi, baruri, o scenă deschisă, elemente decorative și diverse bunuri aflate în incinta complexului”.

Surse din anchetă spun că minorii implicați au între 8 și 16 ani. Băiatul care ar fi aprins focul este cel mai mare dintre ei și este singurul din grup care va răspunde penal. În cazul celorlalți, riscă amenzi părinții. Polițiștii au deschis un dosar pentru distrugere și fac cercetări.