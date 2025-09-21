Fum dens şi flacără mare în zona Năvodari – Corbu. Garda de Mediu a amendat o firmă care extrage petrol

Garda de Mediu Constanţa a primit, duminică, mai multe sesizări cu privire la existenţa unui nor de fum dens şi a unei flăcări în zona Năvodari – Corbu.

În urma verificărilor s-a constatat că a existat un incident la o firmă care extrage petrol, fiind aplicată o amendă.

”În scopul soluţionării unor aspecte reclamate la GNM CJ Constanţa, referitoare la degajarea de fum şi flacără mare în zona Năvodari - Corbu, o echipa de comisari a efectuat o acţiune de control la o societate din localitatea Corbu identificată în imaginea foto surprinsă de petiţionar, care are că obiect de activitate extracţia petrolului brut (explorarea şi exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze naturale)”, a anunţat, duminică seară, Garda de Mediu Constanţa.

Sursa citată a precizat că, urmare a verificărilor, s-a constatat că, pe fondul unor variaţii de tensiune din sistem, s-a produs oprirea unui echipament tip compresor.

”Prin acest fapt, sistemul de protecţie aferent instalaţiei a dus la depresarea automată a volumului de gaz cu dirijarea acestuia către sistemul de faclă, producându-se astfel flacără cu degajare de fum”, a transmis sursa citată.

Societatea a fost amendată.

