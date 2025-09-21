Fum dens şi flacără mare în zona Năvodari – Corbu. Garda de Mediu a amendat o firmă care extrage petrol

Stiri actuale
21-09-2025 | 20:24
Garda de Mediu
Inquam Photos / George Calin

Garda de Mediu Constanţa a primit, duminică, mai multe sesizări cu privire la existenţa unui nor de fum dens şi a unei flăcări în zona Năvodari – Corbu.

autor
Mihaela Ivăncică

În urma verificărilor s-a constatat că a existat un incident la o firmă care extrage petrol, fiind aplicată o amendă.

”În scopul soluţionării unor aspecte reclamate la GNM CJ Constanţa, referitoare la degajarea de fum şi flacără mare în zona Năvodari - Corbu, o echipa de comisari a efectuat o acţiune de control la o societate din localitatea Corbu identificată în imaginea foto surprinsă de petiţionar, care are că obiect de activitate extracţia petrolului brut (explorarea şi exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze naturale)”, a anunţat, duminică seară, Garda de Mediu Constanţa.

Sursa citată a precizat că, urmare a verificărilor, s-a constatat că, pe fondul unor variaţii de tensiune din sistem, s-a produs oprirea unui echipament tip compresor.

”Prin acest fapt, sistemul de protecţie aferent instalaţiei a dus la depresarea automată a volumului de gaz cu dirijarea acestuia către sistemul de faclă, producându-se astfel flacără cu degajare de fum”, a transmis sursa citată.

Citește și
refugiu rasturnat
Refugiul montat aproape de Vârful Omu a fost răsturnat de vânt. Rafalele au depășit 100 km/h. Reacția unui ghid montan

Societatea a fost amendată.

Sursa: News.ro

Etichete: Navodari, amendă, Garda de Mediu,

Dată publicare: 21-09-2025 20:24

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT E gata! Misterul a fost deslușit, cu o zi înainte de gala Balonului de Aur!
NEWS ALERT E gata! Misterul a fost deslușit, cu o zi înainte de gala Balonului de Aur!
Citește și...
Refugiul montat aproape de Vârful Omu a fost răsturnat de vânt. Rafalele au depășit 100 km/h. Reacția unui ghid montan
Stiri actuale
Refugiul montat aproape de Vârful Omu a fost răsturnat de vânt. Rafalele au depășit 100 km/h. Reacția unui ghid montan

Refugiul montan amplasat în urma cu o lună aproape de Vârful Omu în Munții Bucegi a fost răsturnat de vânt.

Reguli tot mai dure pentru șoferii din Capitală. Riscă amenzi de până la 2.000 de lei pe zi pentru parcarea neregulamentară
Stiri actuale
Reguli tot mai dure pentru șoferii din Capitală. Riscă amenzi de până la 2.000 de lei pe zi pentru parcarea neregulamentară

În Capitală a început să fie un chin să ai mașină. Se înăspresc dramatic regulile pentru șoferii, care parchează ilegal desi în oraș sunt foarte puține locuri de parcare.

Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker duminică, 21 septembrie 2025. Care sunt numerele câștigătoare
Stiri actuale
Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker duminică, 21 septembrie 2025. Care sunt numerele câștigătoare

Reportul la Loto 6/49, la categoria I, depăşeşte 32,81 milioane de lei (peste 6,47 milioane de euro), iar la Joker, tot la prima categorie, reportul este de 32,54 milioane de lei (peste 6,41 milioane de euro), informează Loteria Română.

Recomandări
Rusia cheltuie aproximativ 1% din PIB-ul Moldovei pentru dezinformare. Metodele folosite pentru a influența alegerile
Stiri externe
Rusia cheltuie aproximativ 1% din PIB-ul Moldovei pentru dezinformare. Metodele folosite pentru a influența alegerile

Mai sunt doar câteva zile până la cele mai importante alegeri din istoria Republicii Moldova, iar autoritățile de la Chișinău fac tot posibilul pentru a opri propaganda susținută de Rusia.

Reguli tot mai dure pentru șoferii din Capitală. Riscă amenzi de până la 2.000 de lei pe zi pentru parcarea neregulamentară
Stiri actuale
Reguli tot mai dure pentru șoferii din Capitală. Riscă amenzi de până la 2.000 de lei pe zi pentru parcarea neregulamentară

În Capitală a început să fie un chin să ai mașină. Se înăspresc dramatic regulile pentru șoferii, care parchează ilegal desi în oraș sunt foarte puține locuri de parcare.

Aeroporturile europene sunt încă afectate de atacul cibernetic. Ce ar fi urmărit hackerii
Stiri externe
Aeroporturile europene sunt încă afectate de atacul cibernetic. Ce ar fi urmărit hackerii

Aeroporturile europene încearcă să repare sistemele de checkin după atacul cibernetic major care a afectat sute de zboruri.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 Septembrie 2025

29:52

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Afaceri românești cu damf rusesc

45:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 16

44:14

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 18

22:27

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28