Anchetatorii au efectuat, luni, o percheziție la domiciliul acestuia, în urma căreia au ridicat telefoane mobile, obiecte de vestimentație și carduri, ca probe în acest dosar penal, conform Agerpres.

'Din cercetări a reieșit că, în cursul anului 2026, un tânăr, de 28 de ani, din județul Iași, prin folosirea de nume fictive, ar fi simulat operațiuni de retur, aferente mai multor comenzi plasate online, utilizând sistemul de livrare easybox, fără a introduce efectiv produsele în compartimentele destinate predării, în scopul de a obține în mod injust sumele de retur, creând astfel un prejudiciu de aproximativ 16.300 de lei', a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț, Ramona Ciofu.

Tânărul a fost condus la sediul Poliției Roman pentru audieri, iar la final a fost emis un mandat de reținere pentru 24 de ore.

El va fi prezentat procurorului de caz în vederea luării unei măsuri preventive.

Activitatea s-a desfășurat cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic, Secției de Poliție Rurală Ruginoasa și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din IPJ Iași.