Deși aparatul a fost distrus de flăcări, pilotul a reușit să iasă la timp. Ulterior, a fost dus la spital, cu răni minore. Mai multe instituții cercetează acum incidentul.

Avionul ultraușor a zburat dimineață din Iași până la Piatra Neamț și înapoi, timp de o oră și 23 de minute. La revenirea pe aerodrom, turnul de control ROMATSA a anunțat la 112 că a pierdut contactul cu pilotul, în timpul procedurii de aterizare. Avionul se răsturnase și luase foc.

Raluca Pop, reprezentant ROMATSA la Iași: Aeronava era în dirijarea turnului de control Iași. În momentul în care pilotului i-a fost aprobată aterizarea, un minut mai târziu s-a auzit un zgomot pe frecvență. Controlorii de trafic și-au dat seama că e ceva anormal. Au încercat să contacteze pilotul în frecvență, acesta nu a răspuns.

Reporter: Incidentul s-a întâmplat în timp ce încerca să aterizeze și era la sol?

Raluca Pop: Da.

Din primele date, anchetatorii de la Poliția Transporturi spun că din cauza vântului puternic, avionul ar fi ratat aterizarea, ar fi lovit pământul și s-ar fi răsturnat, după care a luat foc. Pilotul era singur și a reușit să iasă înainte să fie rănit grav.

Maricel Popa, pilot amator: „La aterizare s-a dus peste cap. Se ridică un pic botul avionului, ca să aterizezi pe rotile din spate. Dar el a aterizat cu roata din față și s-a dus peste cap, după cum se vede din imagine. A avut șanse foarte mari faptul ca a reușit să iasă din avion, prin spate. Cazurile sunt foarte rare, să vii cu avionul pe spate și să poți ieși într-un timp relativ scurt”.

Georgică Onofreiasa, purtător de cuvânt al ISU Iași: „Prezenta escoriații la nivelul genunchiului și a gurii. A fost transportat la spital pentru investigații”.

Pilotul are o firmă în Iași, iar aparatul de zbor - un Belmont DW200 cu două locuri - era deținut împreună cu altcineva.

Soția pilotului: Avea nevoie să facă niște ore de acumulare, vremea era bună. Încă nu ne explicăm ce s-a întâmplat, avionul era verificat, chiar îi făcuseră o verificare recentă, temeinică. Avea experiență și zeci de ore de zbor.

Reporter: Cum a reușit să iasă din avion?

Soția pilotului: Prin spate, a avut noroc că s-a deschis aripa, s-a deschis ușa, portiera.

Procurori, polițiști de la Transporturi si Autoritatea de Investigații pentru Siguranța Aviației Civile cercetează acum evenimentul aviatic.