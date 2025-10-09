Un tânăr din București s-a trezit cu două credite de 100.000 de lei. Ce a făcut după ce a primit notificări din partea băncii

Poveste uluitoare în Capitală. Un tânăr de 28 de ani, sedus prin metoda loverboy de un pretins avocat, a aflat că bărbatul a făcut în numele lui două credite de nevoi personale, în valoare de 100.000 de lei.

Cei doi bărbați s-au cunoscut pe un site de întâlniri, acolo unde suspectul în vârstă de 24 de ani și-a creat o identitate falsă, aceea unui avocat care este în căutarea unei relații serioase. Cei doi au devenit iubiți, iar relația lor a evoluat rapid.

Din septembrie anul trecut și până în februarie au locuit împreună, timp în care suspectul a adunat cât mai multe informații personale despre partenerul său, iar într-un moment de neatenție i-a luat acestuia telefonul și din aplicația de home banking a solicitat și a și obținut două credite personale în valoare de 100.000 lei.

Cei de la bancă, prin intermediul aplicației, au cerut chiar și niște poze de tip selfie pe care acesta le avea deja și a putut să le pună la dispoziție, așa că nu a fost o problemă să obțină banii. Apoi a creat niște carduri virtuale prin care a și încasat suma de bani, iar partenerului său i-a blocat accesul la aplicație.

Suspectul nu a dat nimic de bănuit prin comportamentul său. Relația lor a continuat, însă la un moment dat, victima a început să primească notificări din partea băncii cu privire la ratele pe care le avea de achitat.

Acum, suspectul în vârstă de 24 de ani este reținut pentru 24 de ore pentru infracțiunea de acces ilegal al unui sistem informatic și fraudă informatică.

Primele semne care ar trebui să vă alarmeze în ceea ce privește securitatea dumneavoastră bancară sunt mesajele sau email-urile primite de la bancă în care sunteți întrebați despre credite pe care nu le-ați solicitat.

Pentru orice tranzacție ciudată sau de care nu vă amintiți, contactați banca și cereți informații suplimentare. În plus, o dată pe an, gratuit, puteți accesa biroul de credite. Acolo se află istoricul de credite, dar tot acolo puteți afla și dacă o bancă sau instituție nebancară a făcut o interogare nouă. Acela este semnul că cineva a încercat să obțină un credit în numele dumneavoastră.

