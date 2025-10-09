Un tânăr din București s-a trezit cu două credite de 100.000 de lei. Ce a făcut după ce a primit notificări din partea băncii

Stiri actuale
09-10-2025 | 17:30
×
Codul embed a fost copiat

Poveste uluitoare în Capitală. Un tânăr de 28 de ani, sedus prin metoda loverboy de un pretins avocat, a aflat că bărbatul a făcut în numele lui două credite de nevoi personale, în valoare de 100.000 de lei.

autor
Lavinia Petrea

Cei doi bărbați s-au cunoscut pe un site de întâlniri, acolo unde suspectul în vârstă de 24 de ani și-a creat o identitate falsă, aceea unui avocat care este în căutarea unei relații serioase. Cei doi au devenit iubiți, iar relația lor a evoluat rapid.

Din septembrie anul trecut și până în februarie au locuit împreună, timp în care suspectul a adunat cât mai multe informații personale despre partenerul său, iar într-un moment de neatenție i-a luat acestuia telefonul și din aplicația de home banking a solicitat și a și obținut două credite personale în valoare de 100.000 lei.

Cei de la bancă, prin intermediul aplicației, au cerut chiar și niște poze de tip selfie pe care acesta le avea deja și a putut să le pună la dispoziție, așa că nu a fost o problemă să obțină banii. Apoi a creat niște carduri virtuale prin care a și încasat suma de bani, iar partenerului său i-a blocat accesul la aplicație.

Suspectul nu a dat nimic de bănuit prin comportamentul său. Relația lor a continuat, însă la un moment dat, victima a început să primească notificări din partea băncii cu privire la ratele pe care le avea de achitat.

Citește și
frauda card bancar
Nouă înşelăciune pe WhatsApp şi Telegram. Victimele sunt ”ademenite” cu promisiuni de câștiguri garantate

Acum, suspectul în vârstă de 24 de ani este reținut pentru 24 de ore pentru infracțiunea de acces ilegal al unui sistem informatic și fraudă informatică.

Primele semne care ar trebui să vă alarmeze în ceea ce privește securitatea dumneavoastră bancară sunt mesajele sau email-urile primite de la bancă în care sunteți întrebați despre credite pe care nu le-ați solicitat.

Pentru orice tranzacție ciudată sau de care nu vă amintiți, contactați banca și cereți informații suplimentare. În plus, o dată pe an, gratuit, puteți accesa biroul de credite. Acolo se află istoricul de credite, dar tot acolo puteți afla și dacă o bancă sau instituție nebancară a făcut o interogare nouă. Acela este semnul că cineva a încercat să obțină un credit în numele dumneavoastră.

Sursa: Pro TV

Etichete: credite, bucuresti, inselaciune,

Dată publicare: 09-10-2025 17:28

Articol recomandat de sport.ro
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Citește și...
Percheziţii în trei județe din țară într-un dosar de înşelăciune şi fals în declaraţii. Prejudiciu de peste un milion de lei
Stiri actuale
Percheziţii în trei județe din țară într-un dosar de înşelăciune şi fals în declaraţii. Prejudiciu de peste un milion de lei

Poliţiştii şi procurorii au efectuat, miercuri, zece percheziţii în judeţele Gorj, Mehedinţi şi Prahova, la persoane suspectate de înşelăciune şi fals în declaraţii. Patru persoane urmează să fie duse la audieri.

Nouă înşelăciune pe WhatsApp şi Telegram. Victimele sunt ”ademenite” cu promisiuni de câștiguri garantate
Stiri actuale
Nouă înşelăciune pe WhatsApp şi Telegram. Victimele sunt ”ademenite” cu promisiuni de câștiguri garantate

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) avertizează cu privire la o schemă complexă de înşelăciune, desfăşurată prin intermediul aplicaţiilor de mesagerie WhatsApp şi Telegram, precum şi prin alte platforme sociale.

 

Înșelăciune pe internet de peste 100.000 de euro cu vânzări fictive de mașini. Trei persoane conduse la audieri
Stiri actuale
Înșelăciune pe internet de peste 100.000 de euro cu vânzări fictive de mașini. Trei persoane conduse la audieri

Trei persoane au fost depistate şi conduse la audieri în urma unor percheziţii efectuate într-un dosar de înşelăciune, în care a fost cauzat un prejudiciu, prin anunţuri de vânzare fictivă a unor autoturisme, estimat la peste 535.000 de lei.

Italia amendează Shein pentru promisiuni ecologice false. Reacția retailerului online după ce a fost acuzat de înșelăciune
Stiri externe
Italia amendează Shein pentru promisiuni ecologice false. Reacția retailerului online după ce a fost acuzat de înșelăciune

Agenția italiană antitrust a amendat platforma chineză online Shein cu 1 milion de euro, pentru afirmații ecologice înșelătoare.

Trei bărbați, reținuți pentru înșelăciune prin metoda „Accidentul”. Victima, o femeie de 85 de ani
Stiri actuale
Trei bărbați, reținuți pentru înșelăciune prin metoda „Accidentul”. Victima, o femeie de 85 de ani

Trei bărbaţi au fost reţinuţi de poliţiştii din Dorohoi, după ce au înşelat o femeie prin metoda "Accidentul", au anunţat, sâmbătă, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani.

Recomandări
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”
Stiri Justitie
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”

Curtea de Apel Bucureşti a admis joi o contestaţie depusă de Sorin Oprescu şi a decis scăderea unui an din pedepsa de 10 ani şi 8 luni primită de fostul primar al Capitalei într-un dosar de corupţie.

Cine este scriitorul ungur care a câștigat premiul Nobel pentru Literatură în 2025. Opera lui László Krasznahorkai
Cultura
Cine este scriitorul ungur care a câștigat premiul Nobel pentru Literatură în 2025. Opera lui László Krasznahorkai

Câștigătorul Premiului Nobel pentru Literatură din 2025 este László Krasznahorkai, un scriitor maghiar cunoscut pentru proza sa densă, somptuoasă și de atmosferă apocaliptică.  

Elevul acuzat că a trimis mesaje de ameninţare la mai multe instituții rămâne în arest. Un judecător a vrut să-l elibereze
Stiri actuale
Elevul acuzat că a trimis mesaje de ameninţare la mai multe instituții rămâne în arest. Un judecător a vrut să-l elibereze

Instanţa supremă a decis joi ca elevul în vârstă de 17 ani acuzat că a trimis aproape 1.000 de mesaje de ameninţare către şcoli şi spitale să rămână în arest preventiv.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 09 Octombrie 2025

47:48

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Octombrie 2025

01:45:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
08 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28