Un tânăr din Argeș și-a lovit intenționat cu scuterul familia, la o înmormântare, apoi și-a agresat și mama

Stiri actuale
01-12-2025 | 17:30
masina de politie,
Shutterstock

Un tânăr din oraşul Mioveni suspectat că i-a lovit intenţionat cu scuterul pe membrii familiei la o înmormântare a fost arestat preventiv, luni, pentru violenţă în familie şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

autor
Ioana Andreescu

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş, incidentul a fost sesizat autorităţilor în cursul zilei de duminică.

„Poliţiştii (...) au fost sesizaţi prin Serviciul Naţional Unic Apeluri de Urgenţă 112 de către un bărbat cu privire la o stare conflictuală cu fiul său, care s-ar fi prezentat la o înmormântare cu un scuter şi ar fi devenit agresiv faţă de membrii propriei familii. Din primele verificări s-a stabilit că bărbatul în cauză, de 25 de ani, din Mioveni, ar fi venit la înmormântare deplasându-se pe un scuter, acroşând în mod intenţionat pe tatăl şi pe sora sa, iar ulterior s-ar fi dat jos de pe scuter, agresând şi pe mama sa", se arată în comunicat.

IPJ Argeş precizează că, în urma parcurgerii procedurii specifice cazurilor de violenţă domestică, poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu, fără măsura monitorizării electronice. A fost totodată întocmit un dosar penal pentru violenţă în familie şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, cercetările fiind desfăşurate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti.

Tânărul a fost iniţial reţinut pentru 24 de ore, iar luni Judecătoria Piteşti a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Citește și
george simion
George Simion, după ce a fost reales: În 2026 se poate întâmpla orice. De la a fi arestat până la a forma o guvernare cu AUR
Românul care a proiectat zgârie-nori și aeroporturi. Arhitectul Dorin Ştefan a scos Capitala din griul monoton din comunism

Sursa: Agerpres

Etichete: inmormantare, arges, tanar, arest,

Dată publicare: 01-12-2025 17:19

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Haos în Olanda! Fanii lui Ajax nu au permis ca meciul să se joace
FOTO ȘI VIDEO Haos în Olanda! Fanii lui Ajax nu au permis ca meciul să se joace
Citește și...
Captură de peste 2 milioane de lei la vama Calafat. Un șofer a fost arestat după ce a fost oprit pentru un control. FOTO
Stiri actuale
Captură de peste 2 milioane de lei la vama Calafat. Un șofer a fost arestat după ce a fost oprit pentru un control. FOTO

Polițiștii de frontieră din Giurgiu – Calafat, împreună cu vameșii din Craiova, au confiscat joi, 28 noiembrie, peste 1,5 milioane de țigarete aduse ilegal în România.  

George Simion, după ce a fost reales: În 2026 se poate întâmpla orice. De la a fi arestat până la a forma o guvernare cu AUR
Stiri Politice
George Simion, după ce a fost reales: În 2026 se poate întâmpla orice. De la a fi arestat până la a forma o guvernare cu AUR

Liderul AUR, George Simion, a declarat, duminică, după ce a fost reconfirmat în funcţia de preşedinte, că îşi începe mandatul "într-o situaţie cât se poate de incertă", în care se poate întâmpla orice, "de la a fi arestat până la a forma o guvernare".

Un român a fost arestat preventiv după ce a trimis un colet din Spania în România. Ce se afla în interiorul pachetului
Stiri actuale
Un român a fost arestat preventiv după ce a trimis un colet din Spania în România. Ce se afla în interiorul pachetului

Un bărbat din judeţul Bistriţa Năsăud a fost arestat preventiv într-un dosar de contrabandă calificată şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, după ce a trimis din Spania în România, printr-o firmă de curierat, două arme letale.

Recomandări
Românul care a proiectat zgârie-nori și aeroporturi. Arhitectul Dorin Ştefan a scos Capitala din griul monoton din comunism
1 decembrie
Românul care a proiectat zgârie-nori și aeroporturi. Arhitectul Dorin Ştefan a scos Capitala din griul monoton din comunism

Este unul dintre cei mai importanţi arhitecţi ai României. Şi printre cei care, după Revoluţie, au scos Bucureştiul din gri şi a adus modernismul în România.

Din umbra tatălui, la campion pe două continente. Răzvan Lucescu, arhitectul renașterii lui PAOK, după succesul din Asia
1 decembrie
Din umbra tatălui, la campion pe două continente. Răzvan Lucescu, arhitectul renașterii lui PAOK, după succesul din Asia

Este unul dintre cei mai de succes antrenori români ai momentului. Venerat în Salonic și temut în Atena, Răzvan Lucescu a schimbat istoria fotbalului elen, destinul clubului PAOK și a câștigat respectul unei națiuni.

Andreea Esca despre seara de 1 decembrie 1995, când a prezentat primul jurnal: „Am știut că acel moment va intra în istorie”
Protv 30 de ani
Andreea Esca despre seara de 1 decembrie 1995, când a prezentat primul jurnal: „Am știut că acel moment va intra în istorie”

La 30 de ani de la prima emisie PRO TV, Andreea Esca își amintește emoția de la pupitrul știrilor, golul din stomac și sentimentul că făcea parte dintr-un moment care va rămâne în istorie - jurnalul din seara de 1 decembrie 1995.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 01 Decembrie 2025

02:32:55

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28