George Simion, după ce a fost reales: În 2026 se poate întâmpla orice. De la a fi arestat până la a forma o guvernare cu AUR

Stiri Politice
30-11-2025 | 20:21
george simion
AFP

Liderul AUR, George Simion, a declarat, duminică, după ce a fost reconfirmat în funcţia de preşedinte, că îşi începe mandatul "într-o situaţie cât se poate de incertă", în care se poate întâmpla orice, "de la a fi arestat până la a forma o guvernare".

autor
Stirileprotv

"Încep al doilea mandat al meu ca preşedinte AUR într-o situaţie cât se poate de incertă. În 2026 se poate întâmpla orice. De la a fi arestat până la a forma o guvernare cu AUR, o guvernare la care românii au mari, mari speranţe. Te poţi aştepta de la orice şi la fel este situaţia în societatea modernă cu care ne confruntăm. Noi trebuie să avem grijă de toţi, de la cei care muncesc pământul şi astăzi sunt speriaţi de impozitul care vine peste ei, pe magazii, pe pătule, pe solarii, până la cei care vor să performeze în domenii precum inteligenţa artificială. Trebuie să ne gândim de la studentul care nu-şi poate achiziţiona o locuinţă până la bătrânul părăsit de autorităţi care nu mai are speranţă. Noi trebuie să fim alternativa pentru toate zonele", a spus George Simion în discursul ţinut la finalul congresului.

El a subliniat că pentru atingerea obiectivelor partidului este necesar un efort susţinut şi disciplină.

"De adversarii noştri, v-am zis, se va ocupa poporul român. Ei sunt trecutul şi noi suntem viitorul. (...). Nu o să facem ceea ce au făcut ei şi ce fac - represiune politică - şi nu o să luptăm cu armele lor murdare. Trebuie să fim concentraţi pe fiecare colectivitate şi pe vocea românilor care vor reveni la matca lor firească odată ce noi învingem. Trebuie să ne concentrăm pentru a obţine bunăstare pentru toţi cetăţenii acestei ţări", a mai spus George Simion.

Acesta le-a promis celor prezenţi că va "un preşedinte mai blând decât se aşteaptă unii, dar mai exigent decât oricând".

Citește și
Ilie Bolojan
Deranjat că PSD „se ia după el”, AUR îl cheamă din nou pe Bolojan în Parlament, acum pe tema energiei

În discursul său, Simion a susţinut că "nu e vreme de plânsete, nu e vreme de bocete, nu e vreme de relaxare", ci "e vreme de luptă".

George Simion a fost singurul candidat pentru un nou mandat la şefia AUR. Cei peste 1.000 de delegaţi la Congres au primit buletine de vot care conţineau propunerile nominale de candidaţi ale moţiunii George - Nicolae Simion pentru preşedintele partidului, Biroul Naţional de Conducere (BNC) şi Consiliul Naţional de conducere (CNC).

Potrivit organizatorilor, au fost 1.008 voturi valabil exprimate, din care 991 voturi pentru şi 17 voturi împotrivă.

"Vă mulţumesc fiecăruia dintre voi pentru că aţi validat propunerea mea de conducere a AUR. Suntem un partid mare. Acum suntem primul partid al ţării şi uitându-mă peste componenţă sunt 90 de parlamentari membri de drept ai CNC, 70 de membri CNC votaţi astăzi, împreună cu 30 de membri BNC şi 10 supleanţi. (...). Cu totul, avem o conducere formată din 200 de persoane. (...). Pe umerii acestor 200 de oameni care reprezintă de azi înainte conducerea centrală a AUR stă mişcarea noastră", a mai spus George Simion.

AUR a fost lansată în 2019, de Ziua Naţională, la Alba Iulia, fiind iniţiată de mişcarea politică "România Mare în Europa", constituită în urma campaniei de la alegerile europarlamentare a lui George Simion.

Sursa: Agerpres

Etichete: george simion, aur,

Dată publicare: 30-11-2025 20:21

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Stadionul de 23.000.000€ din România prinde contur: ”În primăvară e gata”
FOTO Stadionul de 23.000.000€ din România prinde contur: ”În primăvară e gata”
Citește și...
AUR și-a ales noua conducere la Alba Iulia. George Simion, președinte, și o listă lungă de vicepreședinți
Stiri Politice
AUR și-a ales noua conducere la Alba Iulia. George Simion, președinte, și o listă lungă de vicepreședinți

Congresul Naţional al Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) s-a desfășurat, duminică, la Alba Iulia, preşedintele partidului, George Simion, fiind singurul candidat pentru un nou mandat la şefia formaţiunii.

Deranjat că PSD „se ia după el”, AUR îl cheamă din nou pe Bolojan în Parlament, acum pe tema energiei
Stiri Politice
Deranjat că PSD „se ia după el”, AUR îl cheamă din nou pe Bolojan în Parlament, acum pe tema energiei

George Simion a declarat că partidul său cere să vină premierul ţării să spună cum stăm cu situaţia energetică, îngrijorătoare, în condiţiile în care românii plătesc facturi din ce în ce mai mari şi trebuie să se pregătească în vederea iernii.

AUR o susține la Primăria Generală a Capitalei pe Anca Alexandrescu, fosta consilieră a lui Năstase și Dragnea
Stiri Politice
AUR o susține la Primăria Generală a Capitalei pe Anca Alexandrescu, fosta consilieră a lui Năstase și Dragnea

George Simion, liderul AUR, a anunţat luni seară că partidul o susţine pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei şi pe Ştefan Avramescu la Consiliul Judeţean Buzău.

Recomandări
Situația rămâne critică în Prahova și Dâmbovița. Apă potabilă din rezervele de stat, distribuită pentru 100.000 de oameni
Stiri actuale
Situația rămâne critică în Prahova și Dâmbovița. Apă potabilă din rezervele de stat, distribuită pentru 100.000 de oameni

100.000 de oameni din 13 localități au rămas fără apă curentă încă de vineri. La spitalul din Câmpina au fost sistate internările, iar școlile vor rămâne închise marți.

30 de ani de PROTV. 2025 – Anul transformărilor profunde, alegeri tensionate, decizii politice majore
Protv 30 de ani
30 de ani de PROTV. 2025 – Anul transformărilor profunde, alegeri tensionate, decizii politice majore

Ajungem la finalul campaniei noastre de 30 de zile, în care am trecut prin 30 de ani de știri, prin toate momentele care au schimbat România.

Rubio dă asigurări în Florida: Negocierile cu Umerov pe planul de pace Trump vizează să deschidă calea unei Ucraine suverane
Stiri externe
Rubio dă asigurări în Florida: Negocierile cu Umerov pe planul de pace Trump vizează să deschidă calea unei Ucraine suverane

O delegație ucraineană a început duminică negocieri cu oficiali americani de rang înalt la Shell Bay Club, în Florida, pentru a discuta un plan american destinat încetării războiului dintre Rusia și Ucraina, transmite AFP.

Top citite
1 gelato
Shutterstock
Stiri Diverse
Gelato – desertul italian cremos și plin de savoare. Cum se prepară și de ce este atât de gustos
2 auz
Shutterstock
Doctor de bine
Scăderea bruscă a auzului poate ascunde hipertensiune netratată. Când devine urgență medicală
3 lime
Shutterstock
Stiri Diverse
Lime – fructul care îți transformă mesele și starea de sănătate. Gust, beneficii și rețete
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Noiembrie 2025

29:53

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28