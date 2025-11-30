George Simion, după ce a fost reales: În 2026 se poate întâmpla orice. De la a fi arestat până la a forma o guvernare cu AUR

Liderul AUR, George Simion, a declarat, duminică, după ce a fost reconfirmat în funcţia de preşedinte, că îşi începe mandatul "într-o situaţie cât se poate de incertă", în care se poate întâmpla orice, "de la a fi arestat până la a forma o guvernare".

"Încep al doilea mandat al meu ca preşedinte AUR într-o situaţie cât se poate de incertă. În 2026 se poate întâmpla orice. De la a fi arestat până la a forma o guvernare cu AUR, o guvernare la care românii au mari, mari speranţe. Te poţi aştepta de la orice şi la fel este situaţia în societatea modernă cu care ne confruntăm. Noi trebuie să avem grijă de toţi, de la cei care muncesc pământul şi astăzi sunt speriaţi de impozitul care vine peste ei, pe magazii, pe pătule, pe solarii, până la cei care vor să performeze în domenii precum inteligenţa artificială. Trebuie să ne gândim de la studentul care nu-şi poate achiziţiona o locuinţă până la bătrânul părăsit de autorităţi care nu mai are speranţă. Noi trebuie să fim alternativa pentru toate zonele", a spus George Simion în discursul ţinut la finalul congresului.

El a subliniat că pentru atingerea obiectivelor partidului este necesar un efort susţinut şi disciplină.

"De adversarii noştri, v-am zis, se va ocupa poporul român. Ei sunt trecutul şi noi suntem viitorul. (...). Nu o să facem ceea ce au făcut ei şi ce fac - represiune politică - şi nu o să luptăm cu armele lor murdare. Trebuie să fim concentraţi pe fiecare colectivitate şi pe vocea românilor care vor reveni la matca lor firească odată ce noi învingem. Trebuie să ne concentrăm pentru a obţine bunăstare pentru toţi cetăţenii acestei ţări", a mai spus George Simion.

Acesta le-a promis celor prezenţi că va "un preşedinte mai blând decât se aşteaptă unii, dar mai exigent decât oricând".

În discursul său, Simion a susţinut că "nu e vreme de plânsete, nu e vreme de bocete, nu e vreme de relaxare", ci "e vreme de luptă".

George Simion a fost singurul candidat pentru un nou mandat la şefia AUR. Cei peste 1.000 de delegaţi la Congres au primit buletine de vot care conţineau propunerile nominale de candidaţi ale moţiunii George - Nicolae Simion pentru preşedintele partidului, Biroul Naţional de Conducere (BNC) şi Consiliul Naţional de conducere (CNC).

Potrivit organizatorilor, au fost 1.008 voturi valabil exprimate, din care 991 voturi pentru şi 17 voturi împotrivă.

"Vă mulţumesc fiecăruia dintre voi pentru că aţi validat propunerea mea de conducere a AUR. Suntem un partid mare. Acum suntem primul partid al ţării şi uitându-mă peste componenţă sunt 90 de parlamentari membri de drept ai CNC, 70 de membri CNC votaţi astăzi, împreună cu 30 de membri BNC şi 10 supleanţi. (...). Cu totul, avem o conducere formată din 200 de persoane. (...). Pe umerii acestor 200 de oameni care reprezintă de azi înainte conducerea centrală a AUR stă mişcarea noastră", a mai spus George Simion.

AUR a fost lansată în 2019, de Ziua Naţională, la Alba Iulia, fiind iniţiată de mişcarea politică "România Mare în Europa", constituită în urma campaniei de la alegerile europarlamentare a lui George Simion.

