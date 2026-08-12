Un salvamar a intervenit imediat și l-a scos din valuri. Apoi, băiatul a ajuns pe mâna echipajelor medicale, care l-au transportat la spital.
În momentul incidentului, marea era liniștită, dar soarele ardea puternic.
Un tânăr de 23 de ani a fost la un pas de înec, în Constanța, după ce i s-a făcut rău în mare. Era cu un prieten în apă, atunci când și-a pierdut cunoștința, după ce ar fi consumat alcool.
Un salvamar a intervenit imediat și l-a scos din valuri. Apoi, băiatul a ajuns pe mâna echipajelor medicale, care l-au transportat la spital.
În momentul incidentului, marea era liniștită, dar soarele ardea puternic.
Este stare de urgență în Columbia. Bilanțul cutremurului care a zguduit luni vestul țării a ajuns la 224 de morți.
Mai sunt doar câteva ore până la eclipsa totală de Soare, care va putea fi observată din Islanda și Spania. Hotelurile din zonele cu cea mai bună vizibilitate sunt rezervate de mult timp, iar turiștii iau cu asalt cele două țări.
Miercuri, temperaturile scad, însă în Oltenia, în sudul Banatului și în sud-vestul Munteniei va fi caniculă și se ating 38 de grade la umbră. Cele mai scăzute valori, de 24 de grade, se vor înregistra în nordul Moldovei.
Astăzi, 12 august 2026 are loc cea mai importantă eclipsă de Soare a anului, un fenomen astronomic vizibil parțial și din România, dar care va putea fi admirat în forma sa totală în special din Spania și din regiuni nordice precum Islanda și Groenlanda.
Preşedintele Nicuşor Dan a solicitat Parlamentului reexaminarea legii care permite modificarea limitelor unor arii naturale protejate pentru realizarea unor proiecte hidroenergetice începute înainte de 29 iunie 2007.
Un tânăr fără permis a provocat un accident rutier în care și-au pierdut viața atât el, cât și alți patru oameni, marți noapte, în județul Dâmbovița.