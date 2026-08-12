După-amiaza, în masivele sudice și în cele estice, de asemenea în Oltenia, Muntenia și izolat în Transilvania, vor fi mai multe serii cu averse zgomotoase.

În Dobrogea și Bărăgan continuă vremea frumoasă. Se mai încălzește puțin și temperaturile urcă până la 34 de grade. Pe litoral e posibil să vină o ploaie trecătoare după orele amiezii, iar în estul Munteniei vântul bate cu 70 km/h.

Vremea în Moldova

În nordul Munteniei și în sudul Moldovei apar ceva înnorări și averse în zonele montane, iar asta se întâmplă în a doua parte a zilei. În rest, domină atmosfera cu soare, iar temperaturile vor ajunge la 32 de grade. Vântul bate și aici cu 70 km/h.

În nordul Moldovei și în Bucovina, în zona montană e posibil să plouă la apropierea serii. Până atunci însă avem vreme frumoasă, câțiva nori și maxime în scădere față de ieri.

Vremea în Transilvania

Vreme plăcută și temperaturi în scădere găsim și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Doar pe la munte, după-amiaza, ar putea să vină câteva averse.

Mai scad puțin temperaturile și în ținuturile vestice, dar tot va fi foarte cald. Cerul se păstrează senin în cea mai mare parte a zilei și după prânz se vor înregistra 33 de grade la Timișoara și la Deva.

În Transilvania, se mai încălzește puțin, dar vremea devine instabilă în zonele de munte, pe unde vor fi mai multe reprize cu ploi torențiale, tunete, fulgere și căderi de grindină. În intervale scurte de timp, se pot acumula 40 de litri de apă pe metru pătrat.

Vremea în Oltenia

În Oltenia avem o zi caniculară, cu temperaturi de până la 38 de grade și un stres termic accentuat. După-amiaza, instabilitatea crește treptat și apar ploi zgomotoase, însoțite de tunete, fulgere și rafale puternice de vânt.

Și în ținuturile sudice avem caniculă și maxime de până la 36 de grade în Lunca Dunării. Ploile apar în a doua parte a zilei în special în zonele de deal și de munte. Se vor strânge cantități însemnate de apă, o să cadă grindină și vântul crește în intensitate pe timpul ploilor.

Vremea în București

În București, scăpăm de caniculă, dar vremea rămâne călduroasă. După prânz se vor înregistra 34 de grade și stresul termic rămâne ridicat.

Joi se răcorește și temperatura ajunge la 30 de grade, o valoare normală pentru această dată. Soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei, norii apar doar trecător și vânt va fi mai insistent.

Vineri avem încă o zi cu soare și câțiva nori. Vântul va avea unele porniri în primele ore ale zilei, dar mai târziu va sufla slab și la amiază se vor atinge tot 30 de grade.

Sâmbătă se anunță încă o zi frumoasă, cu cer curat, vânt domol și o maximă de 29 de grade. În noaptea de sâmbătă spre duminică, minima va ajunge la 15 grade în centrul orașului, dar la periferie vor fi în jur de 12 grade.

Vremea la munte

La munte se răcorește. În a doua parte a zilei, vin ploi zgomotoase în Carpații Meridionali, local în Carpații Orientali și izolat în Munții Apuseni. În masivele sudice se pot acumula cantități de apă de peste 30...40 de litri pe metru pătrat, iar vântul o să bată cu 70 km/h.

Joi, vremea rămâne instabilă, iar temperaturile continuă să scadă. În Meridionali vin averse însoțite de descărcări electrice și se pot acumula 15 litri de apă pe metru pătrat.

Vineri domină atmosfera însorită și se încălzește ușor. După-amiaza și seara, în masivele vestice și în cele sudice, o să plouă slab, pe suprafețe restrânse.

Sâmbătă predomină vremea frumoasă. Temperaturile cresc în majoritatea zonelor montane, iar vântul va fi ceva mai activ.

Vremea la mare

La mare, avem vreme bună în ansamblu, chiar dacă după-amiaza se mai adună norii și s-ar putea să vină câteva averse cu descărcări electrice. În stațiuni se ating cel mult 31 de grade, iar vântul o să bată cu 40...50 km/h. Apa mării va avea în jur de 25 de grade.

Joi se face puțin mai răcoare și temperaturile nu mai trec de 28 de grade. Soarele strălucește pe tot parcursul zilei, însă vântul agită atmosfera cu rafale de 50 km/h.

Vineri se anunță încă o zi frumoasă, cu soare și temperaturi plăcute de până la 27 de grade, iar vântul va fi mai insistent.

Sâmbătă, atmosfera va fi însorită. Norii apar doar trecător, iar vântul va avea intensificări trecătoare pe parcursul zilei, cu viteze de 40...45 km/h. Se face puțin mai răcoare. Pe plajă vor fi cel mult 26 de grade, iar apa mării rămâne la 25 de grade.