Autoritățile locale au luat măsuri speciale de siguranță, în condițiile în care interesul pentru fenomen este uriaș.

Pentru protejarea vederii, sunt necesari ochelari speciali pentru eclipsă, cu filtre certificate.

Prima eclipsă totală de Soare vizibilă în Europa, în ultimii 27 de ani, este așteptată în țări precum Islanda, Spania, Belgia, Portugalia și Italia.

Veți putea urmări eclipsa din această seară LIVE pe stirileprotv.ro.

Eclipsa va fi vizibilă în mai multe țări

Emmanuel Jehin - Astrophysicist at the University of Liège: „Eclipsa se limitează la o bandă cu lățimea de 200 de km, din Groenlanda, prin Islanda și până în nordul Spaniei. Acolo, în nordul Spaniei ar fi cea mai bună vizibilitate, acolo va fi eclipsă totală.”

Problema este însă ora la care se va produce fenomenul.

Yael Nazé - Astrophysicist at the University of Liège: „Faptul că se petrece la o oră atât de târzie complică lucrurile, pentru că, evident, soarele va fi foarte jos la orizont, iar de obicei, partea aceea a orizontului e ocupată de copaci ori clădiri.”

La 40 de grade insuportabile și sub amenințarea riscului de incendii de pădure, Spania se pregătește pentru eclipsa de Soare. Peste 35.000 de polițiști au fost mobilizați, în așteptarea a 6 milioane de curioși, în cele 660 de locuri oficiale de observare, pregătite de autorități.

Alexei Filippenko, professor of Astronomy at University of California, Berkeley: „Pentru oamenii obișnuiți, este pur și simplu un fenomen frumos. Nu trebuie să-și facă prea multe griji în privința aspectelor științifice. Este un fenomen spectaculos, de o frumusețe aparte, și foarte, foarte rar.”

Platformele de călătorii au raportat triplarea căutărilor făcute de străini interesați de rezervări în locuri din nordul Spaniei. De asemenea, aproape toate cele 500.000 de rulote și caravane disponibile pentru închiriat, în Spania, au fost rezervate cu mult timp înainte.

Miguel Coronado, audience member: „Caut un loc de unde să pot urmări fenomenul în apropiere de Madrid, fără să fiu nevoit să călătoresc, pentru că, potrivit știrilor, este o adevărată nebunie. Vorbeam cu fiul meu, iar el spune că este ceva absolut normal.”

Alții, mai norocoși, au apelat deja la cunoștințe.

Ochelarii speciali protejează vederea

Manuela Diaz, audience member: „Eu merg la Tarragona. Am un prieten acolo, lângă plajă, și voi putea să văd fenomenul foarte aproape. Voi prinde începutul, adică, desigur, eclipsa totală. Dar voi vedea doar puțin din ieșirea din eclipsă. Oricum, trebuie să fie minunat. Adică, să vezi întregul inel, să vezi totul. Sunt foarte entuziasmată.”

Comercianții au epuizat, de multe zile, stocurile de ochelari speciali pentru eclipsă.

Telmo Fernández Castro, Madrid Planetarium Director: „Pentru a privi Soarele, trebuie folosită întotdeauna protecția adecvată, iar cea mai potrivită înseamnă ochelari speciali pentru eclipsă. Aceștia au un material special, cu un filtru care blochează complet radiațiile ce pot afecta vederea.”

Corespondent ProTV: „În România, eclipsa va fi vizibilă doar parțial, în vestul țării și în Transilvania, începând cu ora 20 și 22, unde Soarele va fi acoperit în proporție de o treime. Din București, fenomenul nu este vizibil.”