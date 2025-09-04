Un tânăr de 18 ani a fost surprins de un mal de pământ în județul Dâmbovița. Pompierii au intervinit de urgență

04-09-2025 | 21:17
ISU Dâmbovița

O intervenție a avut loc joi după-amiază, în comuna Vișina, județul Dâmbovița, unde un tânăr de 18 ani a fost surprins de prăbușirea unui mal de pământ.

Claudia Alionescu

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 17:35, în satul Vișina, iar la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție.

La fața locului intervin pompierii de la Detașamentul Găești cu două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, Garda de Intervenție Vișina cu o autospecială de stingere și Detașamentul Târgoviște cu un container multirisc”, au transmis autoritățile.

Tânărul a fost scos de sub pământ în stare de inconștiență, iar echipele medicale încearcă acum să-i salveze viața.

Persoana, un bărbat în vârstă de 18 ani, a fost extrasă de sub mal în stare de inconștiență, iar în aceste momente echipajele medicale aplică manevre de resuscitare”, au precizat salvatorii.

Intervenția este în desfășurare.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: dambovita, tanar, mal de pământ,

Dată publicare: 04-09-2025 21:17

