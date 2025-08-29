Două tramvaie s-au ciocnit în Timișoara. Trei persoane au fost rănite

Trei persoane au fost rănite în urma unui accident în care au fost implicate două tramvaie, produs vineri, la Timişoara.

Pompierii timişeni intervin în urma unui accident produs între două tramvaie în Timisoara, Piața Traian, anunţă ISU Timiş.

Din primele informatii, trei victime, conștiente, cooperante, necesită îngrijiri medicale.

La locul evenimentului sunt alocate o autospecială de primă interventie si comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal si victime multiple, un echipaj SMURD, din cadrul Detaşamentului 1 Timişoara şi două ambulanţe SAJ, dintre care una cu medic.

