Pompierii români au plecat spre Spania cu o aeronavă militară. Vor acţiona la incendiile din regiunea Galicia. FOTO&VIDEO

21-08-2025 | 08:04
Pompierii români au plecat spre Spania cu o aeronavă militară
ISU București-Ilfov

51 de pompieri români, care fac parte din modulul specializat în stingerea incendiilor de pădure, au decolat, joi dimineață, de pe Baza 90 Transport Aerian Otopeni, pentru a pleca în misiune în Regatul Spaniei.

 

Ioana Andreescu

Transportul echipei de intervenție se realizează cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale, pe cale aeriană, cu o aeronavă C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Române. Pompierii români vor acționa în regiunea Galicia, în apropierea provinciei Ourense.

„Ca urmare a numeroaselor incendii de vegetație care afectează teritoriul spaniol, a fost activat Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene. Astfel, au răspuns prompt solicitării de asistență venită din partea Spaniei, echipe specializate din mai multe state, precum Franța, Germania, Cehia și Slovacia”, a transmis IGSU.

Modulul de intervenție român va acționa în regiunea Galicia, alături de o echipă similară din Finlanda.

„Această mobilizare demonstrează, încă o dată, solidaritatea europeană și capacitatea de răspuns rapid în fața dezastrelor. Misiune ușoară, dragi colegi, și să vă întoarceți cu bine acasă”, au mai transmis oficialii IGSU.

La rândul lor, reprezentanții Ministerului Apărării au precizat că o aeronavă militară C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Române a decolat joi, 21 august, de pe Aeroportul Otopeni cu destinația Santiago de Compostela, Spania, având la bord un modul format din 51 de pompieri români, care vor interveni în sprijinul autorităților spaniole pentru stingerea incendiilor de pădure în regiunea Galicia.

„Misiunea reflectă solidaritatea și sprijinul acordat de România partenerilor săi europeni în gestionarea situațiilor de urgență și se desfășoară prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene”, arată MApN.

Sursa: News.ro

Portugalia, la fel ca Spania, a cerut, de asemenea, ajutor din partea Europei pentru a lupta împotriva incendiilor de vegetaţie.

