Potrivit unei capturi de ecran distribuite în mediul online şi care ar proveni dintr-un grup intern de comunicare al PSD Iaşi, rectorul ieşean le-ar transmite colegilor de partid următorul mesaj:

„Astăzi 220 de studenţi din universitatea noastră s-au înscris în partidul nostru. Cred că este o dovadă că, dincolo de cuvinte, exemplul personal şi ceea ce transmiţi generaţiei tinere contează. Pentru că mi-am asumat responsabilitatea aducerii tinerilor în echipă. Nu doar simpatizanţi, ci membri de partid”.

Mesajul este urmat de felicitări din partea unor membri ai organizaţiei PSD Iaşi.

Contactat de Edupedu.ro, Dan Caşcaval a confirmat autenticitatea informaţiei privind înscrierea studenţilor, dar a respins orice acuzaţie că ar fi făcut propagandă politică în universitate sau că ar fi contribuit la recrutarea acestora.

„Da, este vorba în primul rând, eu mă bucur că s-au înscris studenţii. Asta nu este rău că se implică în activitatea politică, dar luna trecută s-au înscris aproape 700 de tineri în organizaţia PSD din judeţul Iaşi. Probabil că printre aceştia sunt şi cei 220 de studenţi. Eu am fost informat despre înscrierea lor de la biroul central, nu am făcut sub nicio formă şi nu fac propagandă politică în universitate şi vă poate confirma oricine din universitate”, a declarat rectorul pentru Edupedu.ro.

Acesta a insistat că nu îi cunoaşte pe studenţii respectivi şi că nu a avut nicio implicare în înscrierea lor în partid. „Nu m-am întâlnit cu ei, nici nu-i cunosc, nici nu ştiu din ce zone sunt. Nu m-am întâlnit ca să le propun eu sau ca să-i înscriu. Nici n-am calitatea să-i înscriu în partid. Alături de ceilalţi tineri care s-au înscris în partid, repet, 700 la nivelul judeţului Iaşi, probabil s-au înscris şi ei. E dreptul lor”, a spus Dan Caşcaval.