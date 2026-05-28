Bărbatul știa că urmează să primească joi condamnarea definitivă, așa că și-a rupt brățara electronică de supraveghere și a fugit de acasă.

Ionuț Ciprian Catargiu din Hârlău, județul Iași, era obligat să poarte brățara electronică de anul trecut, conform deciziei magistraților.

În ianuarie 2024, bărbatul, ajutat de alți complici, a furat din casa unui om de afaceri din Hârlău un seif de 180 de kilograme în care se aflau circa 45.000 de euro și mai multe bijuterii din aur.

O ipoteză luată atunci în calcul a fost că indivizii au acționat la pont, ziua, când toți membrii familiei erau plecați de acasă. Prejudiciul nu a fost recuperat nici până astăzi.

Delia Mocanu, păgubită: „Copilul a sosit de la școală mai devreme și a ajuns acasă și a văzut ușa forțată la intrare, m-a sunat, mi-a spus, inițial nu am crezut. Cu siguranță am fost urmăriți, băiatul mare e plecat din țară, cel mic la școală, eu la serviciu, soțul plecat. Nu se poate așa ceva".

Anul trecut, Catargiu a fost condamnat pentru acest jaf, în primă instanță, la 6 ani de închisoare, pentru furt calificat și punerea în circulație a unei mașini neînmatriculate. Dar a obținut control judiciar cu monitorizare prin brățară electronică, pe perioada procesului.

Joi, Curtea de Apel Iași urma să dea sentința definitivă în acest caz. Însă acum două zile polițiștii au sesizat că brățara bărbatului de 41 de ani nu mai emite semnal. Au mers acasă la el și așa au constatat că individul a fugit. Anunțată, Curtea de Apel Iași a emis mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele său.

Adina Ciobanu, purtător de cuvânt IPJ Iași: „În momentul punerii în aplicare a mandatului, bărbatul nu a fost identificat la domiciliu. Polițiștii efectuează activități cu specific, fiind dispusă, totodată, darea în urmărire națională a bărbatului.”

Între timp, în dosarul de furt calificat magistrații au amânat pronunțarea sentinței definitive, pe 11 iunie.