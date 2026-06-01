Și cu care, spun anchetatorii, ar fi vrut să își intimideze un coleg de facultate pe care era gelos. Ofițerii de la Combaterea Crimei Organizate au descoperit în locuința tânărului o parte din ingredientele cu care făcuse deja experimente.

Născut în Țările de Jos într-o familie de români și student de 10 la Facultatea de Inginerie Industrială şi Robotică a Universității Politehnice București, tânărul de 24 de ani ar fi ticluit un plan terifiant, afirmă procurorii. Nu ar fi suportat gândul că fata de care se îndrăgostise la cursuri îl respingea pentru un alt coleg. Gelos, suspectul l-a urmarit pe acesta si l-ar fi atacat. Apoi, ar fi început să cumpere de pe o platformă online diferite substanțe din categoria precursorilor de explozivi restricționați, pentru a construi un explozibil zgomotos, ca să îl sperie pe prietenul martorei, potrivit Rechizitoriul Parchetului Capitalei.

Corespondent Știrile ProTV: „Studentul, susțin procurorii, ar fi efectuat în propria casă, o serie de operațiuni de preparare și experimentare folosind precursori expplozivi, dar și că ar fi încercat să creeze o armă improvizată, în care intenționa să introducă și un element exploziv. Dar totul a ieșit la iveală la percheziții, iar suspectul le-a predat ofițerilor de la Combaterea Crimei Organizate toate dovezile pe care le păstra într-un dulap din sufragerie”.

În locuință ar fi fost descoperite și câteva notițe din care ar fi reieșit că studentul intenționa să își cumpere o pușcă și un pistol pentru a-și asasina rivalul. Asta pe lângă numeroase file în care erau consemnate diferite formule chimice după care ar fi realizat experimentele. De altfel, în ancheta și la proces, studentul a recunoscut totul. Mai puțin încadrările juridice.

Alexandru Enache, avocatul studentului: „A mixat niște substanțe crezând că va face un explozibil. Probabil că, nu știu, a avut un gând nebunesc, după care a renunțat pur și simplu. El le-a explicat, domne, am încercat să fac ceva, dar nu mi-a ieși și am renunțat la acest gând. Cam asta a fost ideea. Nu a avut intenție niciodată intenția de a pune un explozibil cuiva, să îl sperie sau să îl detoneze. Pur și simplu a fost un pexperiment”.

Corespondent Știrile ProTV: „Judecătorul Tribunalului București l-a găsit pe student vinovat de nerespectarea regimului materiilor explozive și a precursorilor de explozivi restricționați, dar și de loviri și alte violențe. Așa că a fost condamnat la doi ani, 6 luni și 20 de zile de închisoare cu suspendare, sub supraveghere. Iar inculpatul a fost eliberat după 13 luni petrecute în arest preventiv”.

Prin aceeași sentință, studentul a fost obligat să îi achite 1000 de euro daune morale colegei care a obținut între timp un ordin de protecție împotriva lui. Dar și să presteze 120 de zile de muncă în folosul comunității.