Anchetatorii anunţă, marţi, că un tânăr de 27 de ani - cu dublă cetăţenie, moldovenească şi română – este ceretat pentru trafic internaţional de droguri.

”Acesta a fost prins în flagrant de către poliţiştii de frontieră, în P.T.F. Albiţa, pe sensul de intrare din Republica Moldova, în timp ce deţinea în autoturismul cu care se deplasa, ascunsă într-o borsetă, cantitatea de peste 100 grame MUSCIMOL (drog de risc)”, au transmis poliţiştii de frontieră.

Luni, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Vaslui au dispus reţinerea bărbatului.

”Astăzi, 27 ianuarie, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Vaslui cu propunere de arestare preventivă a acestuia, pentru 30 de zile”, au precizat poliţiştii şi procurorii.

El este acuzat de săvârşirea infracţiunii de introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul ori exportul de droguri de risc, fără drept.

