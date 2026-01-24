Procurorii DIICOT s-au sesizat în cazul unuia dintre suspecți, un băiat de 13 ani, după ce a reieșit că acesta era drogat la două zile după crimă. Anchetatorii l-au dus la audieri pe un tânăr de 17 ani. Între timp, Mario, băiatul ucis a fost condus pe ultimul drum de peste o mie de oameni. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Agenți ai DIICOT şi BCCO au descins la mai multe adrese din Cenei, în încercarea de a afla de unde și-a procurat copilul de 13 ani drogul, despre care se știe că induce euforie, psihoză tranzitorie și alterează percepția.

Corespondent PROTV: „Anchetatorii percheziționează trei locuințe din satul Cenei, una dintre ele este chiar pe strada unde locuiește tânărul în vârstă de 13 ani”

Un suspect de 17 ani a fost ridicat după percheziții, iar altul este căutat.

Alin Berinde, unchiul băiatului ucis: „Acest copil dacă a început pe calea asta, el se crede Dumnezeu și nu mai ajută nimic”.

După moartea victimei, anchetatorii au arestat doi adolescenți de 15 ani, în timp ce al treilea, de la care ar fi pornit totul, este cercetat în libertate, pentru că are doar 13 ani. Vestea că băiatul consumase o substanță interzisă, două zile după comiterea crimei, i-a înfuriat pe sătenii din Cenei.

Localnic: „Neimaginat, nu pot să îmi dau seama ce a fost în capul lor. Tineri care au crescut împreună, cred că a fost sub influenţa drogurilor pentru că nu cred că putea ajunge la asta”

Mario, băiatul ucis, a fost înmormântat. Aproape toţi locuitorii din Cenei au participat la slujbă.

La înmormântare au participat și mai mulţi motociclişti, care susțin petiția inițiată pentru pedepsirea minorilor care comit crime cu premeditare.

„Tânărul de 13 ani nu mi se pare normal să fie în libertate, eu zic că ar trebui să răspundă de pe acum și ţinut sub observație maximă” spune unul dintre aceștia.

Suspectul de 13 ani nu s-a mai întors în satul natal, însă este monitorizat de autorităţi. De luni, el ar trebui să înceapă școala online.



