Trei tineri, spulberați pe trecerea de pietoni de un șofer băut în Cluj. O fată se află în stare gravă la spital

Un șofer băut a lovit trei tineri care traversau regulamentar strada, într-o localitate din județul Cluj.

Victimele – două fete și un băiat, cu vârste între 17 și 22 de ani – au ajuns la spital.

Una dintre fete a fost proiectată în altă mașină, care venea din sens opus, și e acum în stare gravă.

Șoferul, în vârstă de 38 de ani, i-a lovit în plin. Consumase alcool înainte să se urce la volan, spun polițiștii.

