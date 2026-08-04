Șoferul unui TIR, un bărbat de 52 de ani, cetățean ucrainean, a încercat să depășească un vehicul avariat, oprit și semnalizat, pe marginea drumului.

Polițiștii spun că a pierdut controlul volanului, în timpul manevrei, iar mașina s-a răsturnat. Șoferul a murit pe loc.

TIR-ul transporta ulei de floarea-soarelui, iar o parte din încărcătură s-a scurs pe carosabil. Din cauza drumului alunecos, a urmat un al doilea accident: o mașină care venea din spate a pierdut direcția și a lovit un autoturism.

Polițiștii continuă cercetările.