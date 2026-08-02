În urma impactului vehiculul pe două roți a fost cuprins de flăcări.

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Accidentul s-a petrecut ieri după-amiază, pe un drum național din județul Cluj. Potrivit anchetatorilor, șoferul auto-utilitarei, în vârstă de 59 de ani, ar fi încercat să vireze spre stânga. În timpul manevrei, motociclistul, care venea din sensul opus, a intrat în plin în partea din spate a camionului. Imediat după impactul extrem de violent, vehiculul pe două roți a luat foc.

Șoferul camionului: ”Când am virat la stânga nu era nimeni de acolo din curbă nu venea nimeni. Când am început să virez, atunci am auzit numai un motor și a venit și nici nu m-am gândit că dă în noi că noi deja eram trecuți. Doar am auzit impactul și altceva n-am mai auzit”.

Martor: ”Venea cu viteză și am zis cred că ăsta o să ne lovească și dintr-o dată am auzit bum. M-am dat jos repede ne-am dus să îl tragem, ardea motocicletă, au coborât mai mulţi din mașini și l-am tras de acolo”.

La fața locului au ajuns mai multe echipaje de salvare, care însă nu au mai putut face nimic pentru motociclist.

Paul Olar, purtător de cuvânt ISU Cluj: ”Forțele de intervenție l-au găsit pe motociclist/ în stare gravă. Acesta a suferit arsuri și nu prezentă semne vitale, astfel că salvatorii au început manevrele de resuscitare. A fost declarat decesul”.

Polițiștii au stabilit că șoferul camionului nu a consumat alcool și continuă verificările.