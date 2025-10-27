Mașină de poliție furată din curtea Poliției — autorul, un bărbat întors recent din străinătate, a fost reținut după 20 km

Este anchetă la IPJ Dolj, după ce un bărbat a furat o autospecială chiar din curtea unui post de poliție.

Individul în vârstă de 58 de ani, din județul Olt, a intrat în sediul postului de Poliție Robăneşti, din Dolj, a luat cheia unei mașini și a plecat cu ea spre casă.

A reușit să o conducă aproximativ 20 de km, până a fost văzut în trafic de un alt echipaj de poliție.

A trezit suspiciuni pentru că ... era îmbrăcat în trening.

Bărbatul s-ar fi întors din străinătate cu o zi înainte să comită ispravă.

În localitatea Robăneşti, acolo unde a reușit să fure mașina, venise în vizită la sora lui. După audieri, individul a fost reținut.

