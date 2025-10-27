Mașină de poliție furată din curtea Poliției — autorul, un bărbat întors recent din străinătate, a fost reținut după 20 km

Stiri actuale
27-10-2025 | 07:30
masina furata

Este anchetă la IPJ Dolj, după ce un bărbat a furat o autospecială chiar din curtea unui post de poliție.

autor
Roxana Vlădășel

Individul în vârstă de 58 de ani, din județul Olt, a intrat în sediul postului de Poliție Robăneşti, din Dolj, a luat cheia unei mașini și a plecat cu ea spre casă.

A reușit să o conducă aproximativ 20 de km, până a fost văzut în trafic de un alt echipaj de poliție.

A trezit suspiciuni pentru că ... era îmbrăcat în trening.

Bărbatul s-ar fi întors din străinătate cu o zi înainte să comită ispravă.

Citește și
accident
Doi soți din Timiș au murit la scurt timp după ce au plecat de nunta nepoatei lor. ”Nu a durat 5 minute”

În localitatea Robăneşti, acolo unde a reușit să fure mașina, venise în vizită la sora lui. După audieri, individul a fost reținut.

Sursa: Pro TV

Etichete: ancheta, politie, masina,

Dată publicare: 27-10-2025 07:30

Articol recomandat de sport.ro
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Citește și...
Doi soți din Timiș au murit la scurt timp după ce au plecat de nunta nepoatei lor. ”Nu a durat 5 minute”
Stiri actuale
Doi soți din Timiș au murit la scurt timp după ce au plecat de nunta nepoatei lor. ”Nu a durat 5 minute”

Doi pensionari - soț și soție - au murit duminică seară într-un grav accident, pe o șosea din Timiș. Cuplul se întorcea acasă, de la nunta nepoatei lor.  

Incident spectaculos în SUA: un avion militar a aterizat de urgență pe autostradă, evitând la limită o mașină
Stiri actuale
Incident spectaculos în SUA: un avion militar a aterizat de urgență pe autostradă, evitând la limită o mașină

Un avion militar a fost cât pe ce să lovească o mașină pe o autostradă din statul american Oklahoma.

Oamenii au așteptat și noaptea pentru a intra în Catedrala Națională. ”Arată că și noi, românii, putem realiza ceva măreț”
Stiri actuale
Oamenii au așteptat și noaptea pentru a intra în Catedrala Națională. ”Arată că și noi, românii, putem realiza ceva măreț”

După procesiunile din timpul zilei, Catedrala Națională a fost deschisă duminică seara, la ora 20, și pentru public. Credincioșii au așteptat cu orele la rând, pentru a vedea, preț de câteva minute, interiorul clădirii mărețe, inclusiv altarul.  

Recomandări
Oamenii au așteptat și noaptea pentru a intra în Catedrala Națională. ”Arată că și noi, românii, putem realiza ceva măreț”
Stiri actuale
Oamenii au așteptat și noaptea pentru a intra în Catedrala Națională. ”Arată că și noi, românii, putem realiza ceva măreț”

După procesiunile din timpul zilei, Catedrala Națională a fost deschisă duminică seara, la ora 20, și pentru public. Credincioșii au așteptat cu orele la rând, pentru a vedea, preț de câteva minute, interiorul clădirii mărețe, inclusiv altarul.  

Bolojan: ”TVA și alte taxe nu cresc în 2026”. Când va fi ”rezolvată” reforma pensiilor magistraților
Stiri Politice
Bolojan: ”TVA și alte taxe nu cresc în 2026”. Când va fi ”rezolvată” reforma pensiilor magistraților

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seara că TVA nu va creşte anul viitor şi nu vor creşte nici alte taxe şi a reafirmat necesitatea continuării reducerilor de cheltuieli pentru menţinerea echilibrelor bugetare.

 

Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”
Stiri actuale
Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”

Mii de credincioși s-au pregătit pentru această zi în care s-au deschis porțile sfințite ale catedralei, iar la final au putut intra pentru o rugăciune în altarul măreț.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 26 Octombrie 2025

28:41

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 21

43:20

Alt Text!
iBani
iBani - 26 Octombrie 2025

15:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28