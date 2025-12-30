Urmărire ca în filme în Dolj. Un șofer beat a fugit de polițiști și-n goana lui a lovit două mașini, una fiind a Poliției

Stiri actuale
30-12-2025 | 10:56
masina de politie
Shutterstock

Un şofer a fost oprit de poliţişti într-o comună din Dolj şi a fugit atunci când a aflat că urmează să fie testat pentru consum de alcool.

autor
Claudia Alionescu

El a fost urmărit până pe un bulevard din Craiova, iar la un moment dat a lovit un autoturism parcat, dar şi maşina Poliţiei.

Bărbatul a fost imobilizat şi testat cu aparatele etilotest şi drugtest. Astfel a rezultat o concentraţie de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost înregistrat un rezultat pozitiv pentru posibila prezenţă a substanţelor psihoactive. El a fost reţinut pentru 24 de ore.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat, marţi, că un bărbat de 30 de ani din comuna Cârna este cercetat pentru comiterea infracţiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

”În noaptea de 28 spre 29 decembrie, poliţişti din cadrul Secţiei nr.1 Poliţie Rurală Melineşti au depistat un tânăr, de 30 de ani, din comuna Cârna, în timp ce conducea un autoturism pe drumurile publice din comuna Şimnicu de Sus, fiindu-i adus la cunoştinţă faptul că urmează a fi testat cu aparatele din dotare, însă acesta a plecat de la faţa locului. Poliţiştii au procedat la urmărirea acestuia până pe bulevardul Dacia, din municipiul Craiova, unde a intrat în coliziune cu un autoturism parcat, iar pentru a-şi asigura scăparea a acroşat portiera dreaptă a autospecialei de poliţie”, au afirmat poliţiştii.

Citește și
sofer Constanța
Un tânăr cu permisul anulat și cu test pozitiv la amfetamină a fugit de polițiști în Constanța

Bărbatul a fost imobilizat de poliţişti şi testat cu aparatele etilotest şi drugtest, rezultând o concentraţie de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat şi un rezultat pozitiv pentru posibila prezenţă a substanţelor psihoactive.

Şoferul a fost informat că va fi dus la o unitate medicală pentru a-i fi recoltate probe biologice, dar a refuzat acest lucru.

El a fost reţinut pentru 24 de ore pentru comiterea infracţiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice şi urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova pentru luarea unei măsuri preventive.
 

Reacția unei turiste din Suceava când a ajuns la Târgul de Crăciun din Craiova: „Mă cred în altă țară”

Sursa: News.ro

Etichete: accident, alcool, dolj, urmarire in trafic, sofer,

Dată publicare: 30-12-2025 10:53

Articol recomandat de sport.ro
Olăroiu, mărturisire dureroasă despre imaginea României: „Ăsta e adevărul!“
Olăroiu, mărturisire dureroasă despre imaginea României: „Ăsta e adevărul!“
Citește și...
Doi poliţişti au fost bătuți în Sinteşti, după ce au oprit un autoturism pentru control. Unul dintre agenți a ajuns la spital
Stiri actuale
Doi poliţişti au fost bătuți în Sinteşti, după ce au oprit un autoturism pentru control. Unul dintre agenți a ajuns la spital

Doi poliţişti au fost agresaţi, marţi, în Sinteşti, judeţul Ilfov, de către mai multe persoane, după ce agenţii au oprit un şofer pentru control, iar acesta a fugit în curtea unei case.

 

Un tânăr cu permisul anulat și cu test pozitiv la amfetamină a fugit de polițiști în Constanța
Stiri actuale
Un tânăr cu permisul anulat și cu test pozitiv la amfetamină a fugit de polițiști în Constanța

Urmărire ca în filme, marți, pe străzile din Constanța, după ce un tânăr de 24 de ani cu permisul anulat și posibil sub influența drogurilor nu a oprit la semnalele polițiștilor.

Un şofer din Dâmboviţa a lovit un pieton, apoi pasagerul fără permis a trecut la volan şi a izbit un sens giratoriu
Stiri actuale
Un şofer din Dâmboviţa a lovit un pieton, apoi pasagerul fără permis a trecut la volan şi a izbit un sens giratoriu

Un şofer a lovit un pieton pe o stradă din Târgovişte, la volan a trecut apoi pasagerul din maşină care nu avea permis şi care a fugit de poliţişti, iar apoi s-a izbit de un sens giratoriu unde a rămas suspendat.

Recomandări
După un an dificil, economia României ar putea accelera în 2026. Fondurile europene și investițiile pot relansa creșterea
Stiri Economice
După un an dificil, economia României ar putea accelera în 2026. Fondurile europene și investițiile pot relansa creșterea

Economia pornește anul într-un ritm temperat, iar managerii din toate domeniile rămân prudenți în primele luni. Cum costurile sunt tot mari, angajările au fost amânate pentru moment.

Alertă de vreme rea în România. Viscolul a doborât copaci și stâlpi de electricitate, mii de oameni afectați. ”E dezastru!”
Stiri actuale
Alertă de vreme rea în România. Viscolul a doborât copaci și stâlpi de electricitate, mii de oameni afectați. ”E dezastru!”

Mai multe zone din centrul țării se află sub cod galben de vreme rea, până marți seară. Vântul năprasnic a făcut pagube și luni. Pe unele șosele din nordul Moldovei, câțiva șoferi au derapat și au rămas blocați în zăpadă.  

Reacția lui Zelenski după ce Putin i-a spus lui Trump că Ucraina i-ar fi atacat reședința. Negocierile de pace, în pericol
Stiri externe
Reacția lui Zelenski după ce Putin i-a spus lui Trump că Ucraina i-ar fi atacat reședința. Negocierile de pace, în pericol

Acordul dintre Rusia și Ucraina, pe care Donald Trump îl anunța ieri ca fiind „foarte aproape de a se finaliza”, pare să se destrame înainte de a fi început.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Decembrie 2025

54:33

Alt Text!
La Măruță
29 Decembrie 2025

01:30:15

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28