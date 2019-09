Un sat din Bihor, sursă de inspirație pentru fotografii străini. Ce le-a atras atenția

Un sat din Bihor a devenit sursa de inspiraţie pentru fotografi renumiţi din Europa şi Asia.

Pe uliţele satului, sunt înşirate peste o mie de pivniţe vechi, cu o istorie aparte, studiate şi fotografiate acum de 13 artişti străini şi doi români. Imaginile surprinse vor putea fi admirate în expoziţii din toată lumea, dar şi pe internet.

Pivniţele din Sălacea rezista de un sfert de mileniu. Sătenii le foloseau pentru depozitare, dar se şi adăposteau în ele de urgiile care loveau satul. Cu ziduri groase din cărămidă şi uşi mari din lemn, construcţiile aşezate pe uliţe au rezistat vremii, mai ales că proprietarii au avut grijă de ele şi le-au renovat. Acum toată planeta le vor putea admira. Cei 13 fotografi străini care se afla în aceste zile în judeţul Bihor expun în saloane de pe tot mapamondul şi sunt urmăriţi pe reţelele de socializare de o mulţime de pasionaţi.

Marcel van Balken - fotograf Olanda: ”Multă lume va vedea pozele noastre, pentru că o să apară în expoziţii, atât în ţara mea cât şi în alte ţări, o să fie pe internet”.

Harry Woo - fotograf Malaezia: ”Voi arăta tuturor imaginile de aici şi în felul acesta România va deveni mai atractivă pentru ei."

Unul dintre fotografi este deja a doua oară în Bihor, atât de mult i-a plăcut locul.

Vinod Chauhan - fotograf India: ”Îmi place Oradea, îmi plac oamenii, sunt călduroşi, te tratează foarte bine, de exemplu mergeam prin sate să fotografiem, ne primeau cu braţele deschise, chiar ne-au oferit de băut."

Străinii nu au văzut vreodată astfel de construcţii, aşa că satul a fost o comoară pentru ei. Tabără este la a doua ediţie şi este organizată de un fotograf din Oradea.

Ovi D. Pop - organizatorul taberei: "Având fotografi din India, Singapore, Italia, Polonia, am acoperit o zonă destul de vastă, Europa şi Asia. Rezultatul taberei de anul trecut au fost minimum 50 de medalii de aur, realizate cu oameni şi cu locuri din judeţul Bihor."

Astfel de proiecte i-au convins pe tot mai mulţi turişti să viziteze zona.

Szucs Gyorgy - referent cultural: ”Când am început să lucrez aicea, în 2014, maxim 300 de bilete am putut să vând. Până în septembrie am vândut între 7 şi 8 sute de bilete şi aşa speram că la sfârşitul anului mergem mai departe, deci peste 1000 de bilete vândute”.

Horvath Bela, primarul comunei Sălacea: ”Încet-încet, am reuşit să atragem atenţia turiştilor şi din străinătate şi nu numai, din ţara noastră”.

La finalul taberei, fotografii vor organiza o expoziţie şi în România.

