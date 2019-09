Rick Perry nu a menționat-o pe Dăncilă în mesajele de pe Twitter după întâlnirea cu delegația română

Rick Perry a postat pe contul de Twitter mai multe imagini de la întâlnirea pe care a avut-o cu oficialii români aflați în vizită de lucru în Statele Unite, cu ocazia semnării unui acord privind energia nucleară.

“Astăzi, SUA și România au semnat un memorandum privind cooperarea în domeniul nuclear civil, promovând parteneriatul nostru #transatlantic și promovând principiile securității în energie. Energia îi ajută pe aliații noștri să dezvolte energie nucleară curată, timp de 24 de ore, ca o componentă cheie a mixului lor de energie“, este mesajul care însoțește o fotografie cu Rick Perry și Ramona Mănescu.

Today the U.S. and Romania signed an MOU on Civil Nuclear Cooperation, advancing our #transatlantic partnership and promoting principles of #EnergySecurity. @ENERGY is helping our allies develop clean, 24/7, baseload nuclear energy as a key component of their energy mix. pic.twitter.com/hqNWXLtnDh