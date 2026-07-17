Într-o zi, cineva a privit mai atent acvariul, care era expus la soare și la zgomotul străzii. Acest lucru avea să schimbe soarta celor doi pești mici, numiți Fede și Magui, care ulterior au fost recunoscuți de o instanță argentiniană ca ființe simțitoare ce au drepturi, relatează CNN.

„Oricine trecea pe acolo și se oprea să privească putea vedea că acel loc nu era potrivit pentru pești”, a spus Matías Trufero, avocatul organizației neguvernamentale Jaulas Vacías (Cuști Goale), un sanctuar anti-specisist care găzduiește peste 200 de animale salvate.

El a explicat că, din acest motiv, Jaulas Vacías a decis să depună o plângere în instanță, susținând că acele condiții de viață încălcau Legea 14.346 din Argentina, care sancționează abuzul asupra animalelor.

Cu ajutorul specialiștilor, organizația a construit un caz juridic și aproape imediat a convins instanța să mute peștii într-un loc mai potrivit.

Trufero, principalul promotor al acestei schimbări, a declarat că personalul restaurantului nu s-a opus deciziei. CNN a contactat restaurantul pentru un punct de vedere.

A ține doi pești într-un acvariu de sticlă „este mai mult sau mai puțin același lucru cu a pune doi urși polari într-o cușcă aflată într-o saună”, a spus Carlos José Aga, unul dintre specialiștii care au ajutat la salvare și care s-a oferit să îi adopte.

Magui și Fede au fost mutați din acvariul de 40 de litri în care erau expuși într-un bazin de 2.500 de litri din casa lui Aga. Instanța a decis că peștii vor rămâne în grija adoptatorului lor.

„Peștii sunt precum astronauții: călătoresc în propriul lor mediu, cu monitorizarea atentă a tuturor parametrilor vitali, iar atunci când ajung într-un nou loc, aceste condiții trebuie reproduse cu mare precizie pentru a evita dezechilibre care ar putea duce la scăderea imunității”, a explicat Aga.

„Acum se simt foarte bine”, a spus el.

Dar salvarea peștilor a fost doar o parte a procesului.

„La începutul cazului, am solicitat ca, pe lângă mutarea peștilor într-un loc sigur și adecvat, aceștia să fie declarați subiecți de drept”, sau „ființe simțitoare”, a explicat Trufero.

Cu alte cuvinte, ei au dorit ca peștii să nu mai fie considerați doar „obiecte” în fața legii, ci ființe care beneficiază de drepturi.

O ușă deschisă pentru animalele ținute în condiții improprii

O astfel de hotărâre creează un precedent pentru ca animale aflate în condiții necorespunzătoare să poată avea parte de o viață demnă.

Pentru cei care se întreabă dacă este ilegal să ții pești aurii acasă, Trufero a spus că răspunsul depinde de situație.

„Nu este ilegal în sine să ții un pește într-un acvariu. Totuși, este ilegal să îi ții în condiții care provoacă suferință sau cruzime. De exemplu, spațiu insuficient, hrană inadecvată și alte acte pedepsite de lege”, a spus Trufero referitor la legislația din Argentina.

„În plus, dacă este vorba despre o specie exotică, deținerea ei poate fi interzisă dacă intră sub incidența legislației locale privind fauna sălbatică”, reguli care există și în multe alte țări, a adăugat el.

Cazul lui Fede și Magui deschide o ușă pentru ca astfel de pești, foarte comuni în locuințe și afaceri, să fie protejați legal.

„Un subiect care are drepturi legale poate face puțin sau nimic pentru el însuși, dacă nu există oameni care să vorbească în numele celor care nu pot vorbi și să aplice legea”, a subliniat Aga, adăugând că Fede și Magui s-au adaptat deja la noua lor casă.