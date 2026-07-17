ANM a prelungit avertizarea de caniculă. Codul galben a fost extins la 13 județe și București | HARTĂ

Valul de căldură se va extinde și se va intensifica în intervalul 17 iulie, ora 12:00 – 19 iulie, ora 22:00, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Disconfortul termic va fi accentuat în regiunile vestice, sudice și sud-estice, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.

Meteorologii anunță caniculă vineri în Crișana, Banat și vestul Olteniei. Sâmbătă, temperaturile foarte ridicate se vor extinde și în sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, iar duminică vor persista local în Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime vor ajunge la 35–37 de grade.

Nopți tropicale

În vestul și sudul țării sunt prognozate nopți tropicale, cu temperaturi minime de 20–21 de grade.

ANM a emis și o atenționare Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, valabilă în intervalul 17 iulie, ora 10:00 – 19 iulie, ora 10:00, pentru județele Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad și Bihor, Sălaj, Satu-Mare și Maramureș, precum și pentru municipiul București.

Vineri și sâmbătă, în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei va fi caniculă, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade, iar nopțile vor fi tropicale, cu minime în general între 20 și 22 de grade.

Pe lângă temperaturile ridicate, sunt așteptate și episoade de instabilitate atmosferică.