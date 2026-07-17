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ANM a prelungit avertizarea de caniculă. Codul galben a fost extins la 13 județe și București | HARTĂ

Vremea
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Inquam Photos / Alexandru Nechez

Canicula se extinde în România și aduce temperaturi de până la 37 de grade în următoarele zile. ANM avertizează și asupra furtunilor puternice în mai multe regiuni ale țării.

autor
Sabrina Saghin

Valul de căldură se va extinde și se va intensifica în intervalul 17 iulie, ora 12:00 – 19 iulie, ora 22:00, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Disconfortul termic va fi accentuat în regiunile vestice, sudice și sud-estice, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.

Meteorologii anunță caniculă vineri în Crișana, Banat și vestul Olteniei. Sâmbătă, temperaturile foarte ridicate se vor extinde și în sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, iar duminică vor persista local în Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime vor ajunge la 35–37 de grade.

Nopți tropicale

În vestul și sudul țării sunt prognozate nopți tropicale, cu temperaturi minime de 20–21 de grade.

ANM a emis și o atenționare Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, valabilă în intervalul 17 iulie, ora 10:00 – 19 iulie, ora 10:00, pentru județele Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad și Bihor, Sălaj, Satu-Mare și Maramureș, precum și pentru municipiul București.

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Vineri și sâmbătă, în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei va fi caniculă, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade, iar nopțile vor fi tropicale, cu minime în general între 20 și 22 de grade.

Pe lângă temperaturile ridicate, sunt așteptate și episoade de instabilitate atmosferică.

Vineri, între orele 12:00 și 21:00, în nordul Olteniei, nordul și nord-vestul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei și local în Munții Apuseni vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50–70 km/h și, pe arii restrânse, vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor ajunge la 15–25 l/mp și izolat vor depăși 30 l/mp.

Sâmbătă, între orele 12:00 și 22:00, instabilitatea atmosferică va cuprinde cea mai mare parte a zonei montane, vestul Transilvaniei, sudul Banatului, nord-estul Olteniei, nord-vestul Munteniei și al Moldovei. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii cu rafale de 50–70 km/h și grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 20–30 l/mp, iar izolat vor depăși 40–50 l/mp.

Sfârșit de săptămână canicular pentru București

Bucureștenii vor avea parte de un sfârșit de săptămână canicular. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în perioada 17 iulie, ora 12:00 – 19 iulie, ora 22:00, în Capitală va fi în vigoare o informare meteorologică pentru val de căldură, disconfort termic accentuat, caniculă și nopți tropicale.

Vineri și sâmbătă, temperaturile maxime vor ajunge la 34–36 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Nopțile vor rămâne tropicale, cu minime de 19–21 de grade. Cerul va fi variabil, însă spre după-amiază și seară sunt posibile averse slabe, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

Duminică, vremea va rămâne caniculară, cu o temperatură maximă în jurul a 35 de grade. Spre sfârșitul zilei, instabilitatea atmosferică se va accentua, fiind prognozate înnorări, averse, descărcări electrice și rafale de vânt de 45–55 km/h.

Pentru municipiul București este în vigoare și o atenționare meteorologică Cod galben de caniculă, disconfort termic ridicat și nopți tropicale, valabilă în intervalul 17 iulie, ora 12:00 – 19 iulie, ora 10:00.

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Sursa: ANM

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