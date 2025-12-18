Apa potabilă a revenit în aproape toate localitățile din Prahova, afectate de criza de la Paltinu. Anunțul Apelor Române

Administraţia Naţională ‘Apele Române’ anunţă că, după evenimentele de la Barajul Paltinu, toate localităţile din judeţul Prahova beneficiază de apă potabilă, cu excepţia comunei Aluniş, unde furnizarea apei se face cu restricţii.

autor
Aura Trif

Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public, care pot crea îngrijorare, Administraţia Naţională „Apele Române” precizează că reluarea alimentării cu apă pentru majoritatea localităţilor din judeţul Prahova, în contextul evenimentelor de la Barajul Paltinu, a început din 12 decembrie, conform analizelor DSP Prahova.

În prezent, cu excepţia localităţii Aluniş, unde apa este furnizată cu restricţii, toate celelalte localităţi beneficiază de apă potabilă.

Ce spun autoritățile

Potrivit ANAR, în funcţie de rezultatele analizelor disponibile vineri, alimentarea poate fi reluată integral şi în Aluniş.

ANAR asigură în continuare necesarul de apă brută pentru sistemul din judeţul Prahova, prin conducta CHEMP3 ELSID către acumularea Voila, apa fiind introdusă în fluxul de tratare în condiţii controlate. Debitul a fost crescut la 4 m³/s pentru funcţionarea optimă a sistemului, cu monitorizare permanentă a parametrilor de calitate, precizează sursa citată.

Conform aceleiaşi surse, nivelul apei în lacul de acumulare de la Paltinu era, joi dimineaţă, de 631,65 mdMN, valoare care permite intervenţii tehnice în siguranţă şi menţinerea alimentării cu apă.

„Situaţia este gestionată printr-un comandament judeţean, cu participarea tuturor instituţiilor responsabile, iar deciziile sunt fundamentate exclusiv pe date măsurate din teren. Rezervele existente permit desfăşurarea intervenţiilor fără riscul întreruperii alimentării populaţiei. Operaţiunile tehnice de la Barajul Paltinu sunt monitorizate permanent şi nu afectează apa livrată populaţiei. Obiectivul comun rămâne asigurarea continuităţii alimentării cu apă, în condiţii de siguranţă”, dă asigurări ANAR.

Administraţia face apel la populaţie şi la mass-media să se informeze din surse oficiale şi asigură că va continua să comunice transparent orice actualizare relevantă.

Peste 107.000 de oameni din 13 localităţi ale judeţului Prahova şi un oraş din judeţul Dâmboviţa nu au avut o săptămână apă potabilă, după ce acţiunea de golire a barajului Paltinu pentru realizarea unor lucrări de decolmatare, coroborată cu ploile torenţiale, a determinat ridicarea turbidităţii apei în aşa măsură încât aceasta nu a mai putut fi tratată.

Sursa: News.ro

Etichete: prahova, criza, apa, baraj,

Dată publicare: 18-12-2025 18:12

