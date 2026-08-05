Individul era supărat că agentul îl amendase pentru o contravenție rutieră, cu două săptămâni înainte. L-a zărit pe stradă pe polițistul îmbrăcat în civil și i-a cerut 500 de lei - valoarea sancțiunii.

Ba chiar l-a amenințat că îl bate dacă nu îi dă banii. Acum, pe lângă amenda care trebuie să o plătească, individul s-a ales și cu dosar penal pentru ultraj și șantaj. Bărbatul va sta după gratii în următoarele 29 de zile.

Ce spune IPJ Prahova

"La data de 3 august a.c., procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte, a dispus reţinerea unui bărbat, pentru săvârşirea infracţiunilor de ultraj şi şantaj. În cadrul cercetărilor, a rezultat că, la data de 2 august a.c., în timp ce se afla pe raza comunei Măneciu, bărbatul ar fi ameninţat cu acte de violenţă, un poliţist, care se afla în timpul liber, fapta fiind săvârşită în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu ale persoanei vătămate. În aceleaşi circumstanţe, bărbatul, prin proferarea de ameninţări, ar fi solicitat poliţistului să îi remită o sumă de bani, motivând că îi este necesară pentru a achita amenda care i-ar fi fost aplicată de acesta în urmă cu două săptămâni", au transmis reprezentanţii IPJ Prahova.