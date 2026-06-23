„La data de 23 iunie 2026, în jurul orei 07.15, poliţişti din cadrul Secţiei 8 Poliţie au fost sesizaţi, prin sistemul 112, cu privire la faptul că un bărbat prezintă o plagă înjunghiată. Echipajele de poliţie s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au identificat un tânăr, în vârstă de 22 de ani, bănuit de comiterea faptei. Din primele verificări a rezultat faptul că acesta şi-ar fi agresat tatăl cu două obiecte tăietoare-înţepătoare, provocându-i leziuni la nivelul gâtului şi capului”, informează Poliţia Capitalei.

În momentul intervenţiei, poliţiştii l-au somat pe agresor pentru a renunţa la cele două cuţite pe care le avea asupra sa.

Tânărul a încercat să fugă

Conform poliţiştilor, bărbatul, în vârstă de 22 de ani, era agitat şi necooperant, continuând să adreseze ameninţări şi să reprezinte un pericol pentru persoanele din jur, inclusiv pentru poliţişti.

„În vederea neutralizării pericolului, poliţiştii au utilizat iniţial spray iritant-lacrimogen, însă măsura nu a determinat încetarea comportamentului violent. Astfel, autorul nu s-a conformat procedurilor impuse de poliţişti şi s-a îndreptat ameninţător cu obiectele tăietoare-înţepătoare către aceştia, ameninţându-i cu acte de violenţă şi a încercat să îi lovească. Având în vedere riscul ridicat şi refuzul bărbatului de a se conforma dispoziţiilor legale, poliţiştii au făcut ulterior uz de armamentul din dotare, în condiţiile prevăzute de lege, pentru a-l soma şi a-l determina să înceteze acţiunile periculoase”, relatează Poliţia Capitalei.

Bărbatul a încercat să fugă de la faţa locului, fiind urmărit, prins şi imobilizat de poliţişti. Tatăl agresorului a primit îngrijiri medicale la faţa locului, fiind transportat ulterior la spital.

Autorul a fost dus la sediul subunităţii de poliţie, în vederea audierii şi dispunerii măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Capitalei, pentru stabilirea situaţiei în care s-a produs incidentul, urmând a fi sesizată unitatea de parchet competentă.