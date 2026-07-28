Polițiștii de frontieră au indisponibilizat mașina și au deschis un dosar penal pentru tăinuire, cercetările urmând să stabilească toate împrejurările cazului.

„În data de 26.07.2026, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Valea lui Mihai au efectuat controale aleatorii și nesistematice pe comunicația DN 19, în localitatea Valea lui Mihai. În cadrul acestora, a fost oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Polonia, condus de un cetățean român, în vârstă de 33 de ani”, a precizat Poliția de Frontieră într-un comunicat.

În timpul verificărilor de rutină, oamenii legii au controlat documentele și au verificat situația autoturismului în bazele de date.

Mașina figura ca bun căutat pentru confiscare

„În urma verificărilor specifice, poliţiştii de frontieră au constatat faptul că autovehiculul figurează în bazele de date ca fiind „bun căutat pentru confiscare”, alertă introdusă de autorităţile poloneze, iar șoferul nu a putut prezenta certificatul de înmatriculare al autoturismului”, se mai arată în comunicat.

Descoperirea a dus la indisponibilizarea imediată a vehiculului și la demararea cercetărilor penale.

„În consecinţă, autoturismul estimat la aproximativ 62.000 de euro a fost indisponibilizat la sediul instituției, în cauză fiind efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun”, a mai transmis Poliția de Frontieră.