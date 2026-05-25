Alături de noi, în top, sunt Sarajevo și Tirana.

Femeie: „Ne place în România, în București. E o țară pe care nu o văzusem. Am auzit că sunt multe de văzut, Transilvania, castele.”

Reporter: „București este mai ieftin decât Napoli?”

Femeie: „Da, dar leul e oricum mai ieftin decât euro în general”.

Potrivit unui clasament realizat în Marea Britanie, capitala României rămâne printre cele mai accesibile destinații de vacanță.

Au fost luate în calcul 12 produse și servicii destinate turiștilor, printre care o cafea, o bere, o băutură răcoritoare, un pahar de vin, o cină cu trei feluri, transportul public, intrările la diverse obiective turistice și două nopți de cazare la un hotel de trei stele, pentru două persoane.

Corespondent PRO TV: „București este considerat al doilea cel mai ieftin oraș european, după Sarajevo. Prețul totalul pentru cele 12 produse și servicii luate în calcul pentru acest barometru este de 299 de euro, centrul vechi fiind cel mai mare magnet pentru turiștii ajunși aici”.

Mulți alții vin la festivaluri și concerte. De pildă în acest sfârșit de săptămână s-au distrat în București peste 40.000 de tineri străini toți fani ai rapperului Max Korzh.

Alex, turist: „Sunt unele orașe în care turiștii nu sunt bineveniți, dar asta nu am simțit aici. Simți o atmosferă caldă, acești oameni buni. Se simte ca și cum toți oamenii se bucură să te vadă aici. E o țară diferită, o cultură diferită și ar trebui experimentată”.

Valul de turiști a echivalat cu vânzări record pentru proprietarii de terase și restaurante din centrul vechi. La polul opus în acest clasament al destinațiilor mai mult sau mai puțin accesibile, cele mai scumpe orașe sunt Oslo, Copenhaga și Edinburgh.