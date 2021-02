Un poliţist din Iaşi a găsit două lebede îngheţate, pe câmp. Cum au fost salvate

Două lebede înghețate și înfometate au fost găsite rătăcite pe un câmp din județul Iași. Salvatorul lor, un polițist, a căutat o asociație care le-a internat pe cele două păsări într-un cabinet veterinar.

Iar acum, în a doua zi de tratament, frumoasele înaripate încep să-și revină.

Lebedele au fost găsite pe câmp, una în comuna Holboca, alta la 15 kilometri distanță, în comuna Golăiești, în aceeași zi.

Prima a fost recuperată de un polițist, iar la scurt timp un sătean din localitatea vecină a sunat la 112 să anunțe că a găsit și el o lebădă înfrigurată.

Același polițist a preluat și a doua lebădă, după care a început să caute asociație care să le pună pe picioare pe bietele păsări.

Silvia Mihai, reprezentant ONG MaxDog: "Am primit un telefon de la secția de poliție Holboca că dumnealor au găsit pe marginea drumului două lebede care nu puteau să zboare. Cum era duminică și dumnealui a sunat la mai multe asociații, dar noi am fost singurii care am răspuns, ne-o rugat să le luăm să le ajutăm. Le-am ținut o noapte la noi, iar a doua zi dimineața am reușit să le aducem aici, aveau pete de sânge și nu se puteau mișca".

Cele două lebede au început să-și revină

Anca Vîjiac, purtător de cuvânt IPJ Iași: "Colegul nostru a intervenit de îndată și s-a asigurat că lebedele sunt bine și ajung în siguranță la autoritățile cu atribuții în domeniu".

Acum lebedele sunt internate și îngrijite în cabinetul veterinar de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași.

Aici primesc tratament cu vitamine, dar și mâncare variată, legume și pește, cât să prindă putere să zboare din nou.

Potrivit medicilor, lebăda albă complet este o femelă, iar cea încă cenușie, un mascul pui, care odată ce va ajunge adult, va fi la fel de alb.

Elena Velescu, profesor USAMV Iași: "Au fost găsite pe marginea drumului într-o stare critică, în sensul că nu mergeau, nu se ridicau, nu mâncau și stăteau triste, așa încât noi le-am preluat, le-am făcut consultație și am constatat că sunt deshidratate, slăbite după o perioadă mai lungă în care nu au consumat furajele necesare".

După a doua zi de tratament, lebedele deja au început să meargă și să dea din aripi, semn că încep să-și revină.