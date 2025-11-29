Un parc de distracții din București „înghite” de 10 ori cât produce. Factura ajunge la cetățeni

Stiri actuale
29-11-2025 | 10:57
oameni pe strada
Shutterstock

Primăria Sectorului 2 plătește, an de an, milioane de lei pentru a menține în funcțiune echipamentele de joacă și agrement din Parcul Tei.

autor
Claudia Alionescu

Instalațiile au fost montate acum opt ani, cu promisiunea unor mulțimi de vizitatori și a unor venituri care nu s-au materializat niciodată.

Deși a analizat mai multe soluții, Primăria nu a dus niciuna până la capăt.

Așa că acoperă în continuare aproape 90% din costurile de operare ale parcului.

Argumentul instituției: instalațiile generează nu doar cheltuieli, ci și beneficii pentru comunitate.

Citește și
spital, romania, covid
România, printre statele care cheltuie cel mai puțin pentru sănătate. Care sunt statele din UE cu cele mai mari investiții

Citiți articolul integral pe spotmedia.ro

Veste bună pentru iubitorii de schi. Pârtia de la Păltiniș este gata, iar la Sinaia turiștii se pot bucura de sania de vară

Sursa: spotmedia.ro

Etichete: bucuresti, bani, parc de distractii,

Dată publicare: 29-11-2025 10:56

Articol recomandat de sport.ro
este cruntă despre Schumacher!
este cruntă despre Schumacher!
Citește și...
Fabrica din România care va deveni cea mai mare din lume: investiție uriașă de 650 milioane euro
Stiri actuale
Fabrica din România care va deveni cea mai mare din lume: investiție uriașă de 650 milioane euro

Investiția companiei finlandeze în fabrica din România este de circa 650 de milioane de euro, fiind una dintre cele mai mari investiții străine din România din ultimii ani. Compania va primi un ajutor de stat de circa 100 de milioane de euro.

România, printre statele care cheltuie cel mai puțin pentru sănătate. Care sunt statele din UE cu cele mai mari investiții
Stiri externe
România, printre statele care cheltuie cel mai puțin pentru sănătate. Care sunt statele din UE cu cele mai mari investiții

În 2023, România a cheltuit 5,7% din PIB pentru sănătate, unul dintre cele mai mici procente din Uniunea Europeană, conform datelor Eurostat.

Investiții prin PNRR în spitalele din România. Pacienții au tablete digitale, iar medicii pot consulta fișele in timp real
Stiri actuale
Investiții prin PNRR în spitalele din România. Pacienții au tablete digitale, iar medicii pot consulta fișele in timp real

Investițiile cu bani din PNRR încep să se vadă în sănătate. În Institutul ORL, din Capitală, pacienții au acum tablete atașate la pat prin intermediul cărora pot chema o asistenta în caz de nevoie.

Recomandări
Sănătatea și transporturile primesc bani în plus la rectificare. Finanțele rămân cu un buget redus după scăderea dobânzilor
Stiri Economice
Sănătatea și transporturile primesc bani în plus la rectificare. Finanțele rămân cu un buget redus după scăderea dobânzilor

Guvernul a adoptat a doua rectificare bugetară din acest an. Mai multe ministere vor primi bani în plus, pentru plata pensiilor, a concediilor medicale, ori a ajutoarelor pentru încălzire.

Alertă la Chișinău după pătrunderea a două drone. Spațiul aerian, închis temporar în nordul Republicii Moldova
Stiri externe
Alertă la Chișinău după pătrunderea a două drone. Spațiul aerian, închis temporar în nordul Republicii Moldova

Două drone au intrat în spaţiul aerian al Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău au anunțat o închidere temporară a spațiului aerian.

Plecarea „Cardinalului verde” zguduie Kievul - Politico. Scandalul de corupție deschide lupta pentru putere în Ucraina
Stiri externe
Plecarea „Cardinalului verde” zguduie Kievul - Politico. Scandalul de corupție deschide lupta pentru putere în Ucraina

Plecarea lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al preşedintelui Volodimir Zelenski, reprezintă o schimbare radicală pentru Ucraina, care pregăteşte terenul pentru o luptă acerbă în ceea ce priveşte modul în care este guvernată ţara, comentează POLITICO.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S9E29

21:28

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Olivia Addams la întrebarea mesei rotunde

43:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Noiembrie 2025

49:38

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 28 Noiembrie 2025

01:30:52

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28