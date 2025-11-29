Un parc de distracții din București „înghite” de 10 ori cât produce. Factura ajunge la cetățeni

Primăria Sectorului 2 plătește, an de an, milioane de lei pentru a menține în funcțiune echipamentele de joacă și agrement din Parcul Tei.

Instalațiile au fost montate acum opt ani, cu promisiunea unor mulțimi de vizitatori și a unor venituri care nu s-au materializat niciodată.

Deși a analizat mai multe soluții, Primăria nu a dus niciuna până la capăt.

Așa că acoperă în continuare aproape 90% din costurile de operare ale parcului.

Argumentul instituției: instalațiile generează nu doar cheltuieli, ci și beneficii pentru comunitate.

Citiți articolul integral pe spotmedia.ro.

