Un parc de distracții din București „înghite” de 10 ori cât produce. Factura ajunge la cetățeni
Primăria Sectorului 2 plătește, an de an, milioane de lei pentru a menține în funcțiune echipamentele de joacă și agrement din Parcul Tei.
Instalațiile au fost montate acum opt ani, cu promisiunea unor mulțimi de vizitatori și a unor venituri care nu s-au materializat niciodată.
Deși a analizat mai multe soluții, Primăria nu a dus niciuna până la capăt.
Așa că acoperă în continuare aproape 90% din costurile de operare ale parcului.
Argumentul instituției: instalațiile generează nu doar cheltuieli, ci și beneficii pentru comunitate.
29-11-2025 10:56