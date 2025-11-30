Un nou bilanț după incendiul din Hong Kong. Cel puțin 146 de oameni au murit. „Nu putem exclude să fie şi mai multe persoane”

Bilanţul incendiului care a devastat un complex rezidenţial la Hong Kong săptămâna trecută a crescut duminică la cel puţin 146 de morţi şi ar putea creşte în continuare, anunţă poliţia, relatează AFP.

„Numărul morţilor a crescut la 146, la ora (locală) 16.00 (10.00, ora României). Nu putem exclude să fie şi mai multe persoane moarte”, a declarat în faţa presei un rerezentant al poliţiei, Tsang Shuk-yin.

Un bilanţ anterior anunţa sâmbătă 128 de morţi, inclusiv 89 neidentificaţi, peste 100 de dispăruţi şi 79 de răniţi.

Bilanţul de duminică a fost actualizat după ce poliţia a inspectat alţi trei zgârie-nori dintre cei opt ai complexului rezidenţial Wang Fuk Court, în districtul Tai Po.

Sinistrul a izbucnit miercuri după-amiaza - din motive încă necunoscute -, aparent în interiorul plaselor de protecţie care acoperă şantierul de renovare a complexului, care protejează de praf şi căderea unor obiecte.

Incendiul s-a extins la ceilalţi zgâgie-nori rapid, aparent favorizat de plase, panouri de spumă şi de folosirea, obişnuită la Hong Kong a bambusului în locul metalului la schele.

Acesta este cel mai sângeros incendiu din 1980 încoace în lume - cu excepţia unor incendii în cluburi de noapte, închisori sau centre comerciale -, potrivit unei bazei de date a catastrofelor a Universităţii Louvain din Belgia.

