„În data de 8 iulie 2026, la ora 08:38, poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Galaţi au fost sesizaţi, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, cu privire la faptul că un bărbat ar fi căzut în gol, cu liftul, de la etajul 5 al unui imobil situat pe strada Constructorilor, din municipiul Galaţi", anunţă, miercuri după-amiază, IPJ Galaţi, potrivit News.ro.

Echipajele ajunse la faţa locului au constatat că bărbatul era deja decedat.

„Din primele verificări efectuate la faţa locului a reieşit că, în timpul unor lucrări de mentenanţă la liftul imobilului, efectuate de doi angajaţi ai unei societăţi comerciale din municipiul Galaţi, ar fi cedat un element de siguranţă al instalaţiei, iar liftul ar fi căzut în gol de la etajul 5. În urma evenimentului, unul dintre cei doi muncitori, un bărbat în vârstă de 57 de ani, din municipiul Galaţi, aflat în cabina liftului, a suferit leziuni incompatibile cu viaţa, fiind declarat decedat", a mai transmis Poliţia.

Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de nerespectare măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă şi ucidere din culpă.