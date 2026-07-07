Ucraina a lansat peste 430 de drone spre Moscova înaintea summitului NATO de la Ankara. Cel puţin un mort în Bolgorod

Stiri externe
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Atac rusia
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Ucraina a lansat 430 de drone către Moscova în noaptea de luni spre marţi, anunţă primarul capitalei ruse Serghei Sobianin marţi, înaintea deschiderii unui summit NATO la Ankara, la care este invitat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

autor
Aura Trif

”De (luni) seara şi până marţi dimineaţa, la ora (locală) 6.00 (şi ora României), peste 430 de drone au zburat către regiunea Moscova. Majoritatea au fost neutralizate de către forţele apărării aeriene la distanţă mare, 36 de drone inamice au fost distruse la apropierea de Moscova”, anunţă pe reţele de socializare Serghei Sobianin.

Cel puțin un mort

”Atacuri repetate” ucrainene cu dronă s-au soldat cu cel puţin un mort şi au incendiat o ”infrastructură” în regiunea rusă Belgorod, situată la frontiera cu Ucraina, potrivit guvernatorului interimar al regiunii Aleksandr Şuvaiev.

Aceste atacuri ucrainene au loc la o zi după bombardamente ruseşti extrem de intensive în Ucraina, soldate cu 28 de morţi - dintre care 26 la Kiev şi în regiunea capitalei -, potrivit autorităţilor ucrainene.

Summit NATO la Ankara, între 7-8 iulie

Ele intervin înaintea deschiderii unui summit NATO la Ankara, în Turcia.

Aliaţii europeni ai Kievului urmează să-şi reafirme, la acest summit, susţinerea faţă de Volodimir Zelenski, invitat la cina din deschiderea reuniunii, oferită de către preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan.

Potrivit unor surse diplomatice, statele europene membre NATO urmează să se angajeze să ofere Ucrainei un ajutor militar în valoare de 70 de miliarde de euro în 2026 şi 2027.

Ucraina şi-a intensificat în ultimele săptămâni atacurile în adâncul Rusiei, vizând infrastructuri legate de hidrocarburi, cu scopul de a opri veniturile cu care Moscova îşi finanţează războiul.

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Sursa: News.ro

Etichete: Ucraina, Rusia, bombardamente, drone, razboi, moscova,

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