Ucraina a lansat peste 430 de drone spre Moscova înaintea summitului NATO de la Ankara. Cel puţin un mort în Bolgorod

”De (luni) seara şi până marţi dimineaţa, la ora (locală) 6.00 (şi ora României), peste 430 de drone au zburat către regiunea Moscova. Majoritatea au fost neutralizate de către forţele apărării aeriene la distanţă mare, 36 de drone inamice au fost distruse la apropierea de Moscova”, anunţă pe reţele de socializare Serghei Sobianin.

Cel puțin un mort

”Atacuri repetate” ucrainene cu dronă s-au soldat cu cel puţin un mort şi au incendiat o ”infrastructură” în regiunea rusă Belgorod, situată la frontiera cu Ucraina, potrivit guvernatorului interimar al regiunii Aleksandr Şuvaiev.

Aceste atacuri ucrainene au loc la o zi după bombardamente ruseşti extrem de intensive în Ucraina, soldate cu 28 de morţi - dintre care 26 la Kiev şi în regiunea capitalei -, potrivit autorităţilor ucrainene.